Октябрьский район Улан-Удэ готовится к Новому году

Около ГРДТ идут работы по устройству новогоднего городка
В новогодние праздники центром притяжения жителей Октябрьского района Улан-Удэ традиционно станет театральная площадь у Русского драматического театра. Здесь в настоящее время идут работы по устройству новогоднего городка. Уже установлен световой фонтан, монтируется новогодняя ель, будут установлены надувные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, декоративно-металлическая световая конструкция «Цифры - 2021», функциональные ледовые скульптуры «Бык – символ года», «Подкова с катушкой», «Птица счастья – катушка».
На территории района планируется установка 19 видовых ёлок хозяйствующими субъектами. В настоящее время установлено 14 ёлок: ТЦ «Абсолют» (ул. Шумяцкого, ул. Мокрова, ул. Ключевская), ТД «Верхнеудинск», АЗС «Роснефть» (ул. Бабушкина, ул. Кольцова), ТЦ «ZOOM», ТЦ «Колорит», ГДДЮТ, магазин «Крона» (104-й квартал), ТЦ «Клевер» (104-й квартал), ТРЦ «Мёд» (110-й квартал), ТРЦ «People’s park» (ул. Жердева), авторынок на ул. Приречной.
Функционируют 28 мини-футбольных площадок, 21 хоккейная площадка, на дворовых территориях размещено 39 деревянных катушек. Залит каток в парке «Юбилейный», который функционирует ежедневно с 11:00 до 22:00. Также в парке ведутся работы по устройству новогоднего городка.
Администрацией Октябрьского района объявлен конкурс «Новогодний талисман» (0+) среди творческих коллективов дошкольных учреждений и образовательных организаций, обучающихся, педагогов и родителей. Участники конкурса представляют до 25 декабря композиции «Символ года «Бычок-2021», а также поздравительные новогодние открытки. Победители конкурса будут награждены сертификатами и призами.
Также объявлена акция «Новогодний апельсин» (0+), направленная на оказание помощи в виде сладких подарков детям, состоящим на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Кроме этого, пройдёт ежегодная благотворительная акция для детей, находящихся под опекой. Её проведут совместно с управлением социальной защиты населения Улан-Удэ, а также депутатами Народного Хурала РБ и Улан-Удэнского горсовета. Всего планируется охватить более 550 детей.
В дни январских каникул дворовыми инструкторами на микрорайонах будут проведены товарищеские встречи по мини-футболу, весёлые старты, лыжные гонки, соревнования по хоккею в валенках, рождественские старты и многое другое.
С 18 по 24 декабря в режиме онлайн пройдут праздничные поздравления в отдалённых микрорайонах Таёжный, Забайкальский, Светлый, Медведчиково, Южный, Тальцы, Нижняя Комушка. Об этом сообщает пресс-служба администрации Октябрьского района Улан-Удэ.
Октябрьский район Улан-Удэ готовится к Новому году
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