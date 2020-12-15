За звание боролись 22 инструктора
Подведены итоги смотра-конкурса на звание «Лучший инструктор противопожарной профилактики среди отрядов Государственной противопожарной службы Республики Бурятия» за 2020 год.
- Критериями оценки годовой работы инструкторов служили такие показатели, как: количество пройденных домов, проверка мест проживания неблагополучных и социально-незащищенных семей, общее количество обученных правилам пожарной безопасности граждан, информационная работа со СМИ и в социальных сетях и др. Помимо этого учитывалось количество произошедших на подведомственной территории инструктора пожаров, гибели и травмирования людей, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Смотр-конкурс проводился среди 22 инструкторов противопожарной профилактики. Лучшими стали:
1 место - Марина Ербурова, 9-й Селенгинский отряд ГПС РБ (г. Гусиноозерск, Селенгинский район);
2 место - Жанна Эрдыниева, 18-й Курумканский отряд ГПС РБ (с. Курумкан, Курумканский район);
3 место - Оксана Лобазерова, 9-й Селенгинский отряд ГПС РБ (с. Петропавловка, Джидинский район).
Тройка лучших инструкторов противопожарной профилактики будет поощрена денежной премией.
В Бурятии назвали лучшего инструктора противопожарной профилактики
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