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В Бурятии назвали лучшего инструктора противопожарной профилактики

В Бурятии назвали лучшего инструктора противопожарной профилактики
Общество,  Фото:агентство ГО и ЧС
За звание боролись 22 инструктора

Подведены итоги смотра-конкурса на звание «Лучший инструктор противопожарной профилактики среди отрядов Государственной противопожарной службы Республики Бурятия» за 2020 год.

- Критериями оценки годовой работы инструкторов служили такие показатели, как: количество пройденных домов, проверка мест проживания неблагополучных и социально-незащищенных семей, общее количество обученных правилам пожарной безопасности граждан, информационная работа со СМИ и в социальных сетях и др. Помимо этого учитывалось количество произошедших на подведомственной территории инструктора пожаров, гибели и травмирования людей, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Смотр-конкурс проводился среди 22 инструкторов противопожарной профилактики. Лучшими стали:

1 место - Марина Ербурова, 9-й Селенгинский отряд ГПС РБ (г. Гусиноозерск, Селенгинский район);

2 место - Жанна Эрдыниева, 18-й Курумканский отряд ГПС РБ (с. Курумкан, Курумканский район);

3 место - Оксана Лобазерова, 9-й Селенгинский отряд ГПС РБ (с. Петропавловка, Джидинский район).

Тройка лучших инструкторов противопожарной профилактики будет поощрена денежной премией.



конкурс пожарная безопасность
 
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