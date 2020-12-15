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Коллекторы донимали иркутянина из-за несуществующей сестры

Коллекторы донимали иркутянина из-за несуществующей сестры
Общество,  Фото:pixabay.com
Микрокредитная компания привлечена к административной ответственности

Иркутянин обратился в управление федеральной службы судебных приставов с жалобой на непрекращающиеся в течение месяца звонки сотрудников микрокредитной компании. Они требовали пригласить к телефону задолжавшую сестру мужчины. Вот только никакой сестры у иркутянина нет.

- Звонки продолжались в течение месяца, несмотря на возражения иркутянина о том, что он не знает гражданку-должника. Мужчина был вынужден обратиться с жалобой на незаконные действия сотрудников микрокредитной компании, в том числе и из-за невозможности сменить номер телефона, поскольку, оказывая услуги по ремонту обуви, потерял бы клиентскую базу, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

Октябрьский районный суд Иркутска вынес решение о привлечении микрокредитной организации к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Компании назначен штраф в 20 тысяч рублей.


коллекторские агентства судебные приставы
 
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