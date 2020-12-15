Мероприятие пройдёт в онлайн-формате
III республиканский чемпионат по выделке и художественной обработке овечьей и козьей шкур стартует в Бурятии 16 декабря. В этом раз чемпионат состоится в непривычном формате: оценку работам эксперты дадут в закрытом режиме, а красоту овчины и изделий из неё зрители смогут оценить на сайте байкалфолк.рф.
На конкурс отправили свои работы мастера со всей республики. Чемпионат будет проходить в двух направлениях: конкурс мастеров по выделке шкур и состязания мастеров по изготовлению традиционной бурятской одежды из овечьей шкуры.
- Уже традиционно будут представлены шкуры, выделанные вручную. Каждый мастер придерживается своей технологии, от неё зависит не только мягкость и чистота шкуры, но и её цвет. Из белоснежно-белой шкурки можно сделать жёлтую или светло-коричневую без применения красящих веществ. Шкуры ягнят на конкурс не принимаются, так как критерии оценки по сравнению со шкурами взрослых особей другие, - сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
В рамках мероприятия снят видеофильм. Главным героем стал Валерий Миронов, участник и победитель прошедших чемпионатов. Валерий работает в мастерской при Иволгинском дацане. Он рассказал и наглядно показал процесс выделки, создания большого и теплого «облака», из которого в последствии может получится теплая шапка, рукавицы или другое.
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В Бурятии стартует чемпионат по выделке овечьей и козьей шкур
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