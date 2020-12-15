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В Бурятии назвали победителей конкурса сочинений об Александре Невском

В Бурятии назвали победителей конкурса сочинений об Александре Невском
Общество,  Фото:pixabay.com
Принимались работы как в жанре эссе, так и в стихотворной форме

В Бурятии с 12 октября по 3 декабря прошёл региональный конкурс сочинений в рамках празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского. Главной задачей мероприятия было ознакомление учащихся с жизнью и подвигом князя и полководца Александра Невского и его вклада в отечественную историю. В конкурсе принимали участие работы в жанре сочинения (эссе, очерк, рассказ), а также в стихотворной форме.

Победителями регионального конкурса сочинений стали:

В возрастной группе 10-12 лет:

Номинация «Сочинение»
1 место: Подлосинская Александра, 11 лет. Руководитель: Маркова Туяна Дабаевна. МОУ «Средняя общеобразовательная школа Хойтобэе» Иволгинского района Республики Бурятия.
2 место: Лубсанова Юмжана, 11 лет. Руководитель: Лубсанова Дэнсыма Дашидондоковна. МАОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа № 2».
3 место: Сураева Ульяна, 12 лет. Руководитель: Потакуева Лилия Михайловна. МБОУ «Горхонская СОШ № 73 Заиграевского района Республики Бурятия.

Номинация «Стихотворение»
1 место: Лубсанова Мария, 10 лет. Руководитель: Гиргушкина Туяна Казановна. МАОУ СОШ № 19 г. Улан-Удэ.
2 место: Рабданов Арсалан, 10 лет. Руководитель: Маркова Туяна Дабаевна. МОУ «Средняя общеобразовательная школа Хойтобэе» Иволгинского района Республики Бурятия.

В возрастной группе 13-15 лет:

Номинация «Сочинение»
1 место: Бельская Валерия, 14 лет. Руководитель: Голубева Елена Ульяновна. Республиканская Мариинская школа-интернат.
2 место: Кожемякина Кристина, 13 лет. Руководитель: Петрова Анна Николаевна. Кяхтинская воскресная школа «Колокольчики».
3 место: Чихачёва Юлия, 15 лет. Руководитель: Округина Марина Михайловна. МАОУ «Кабанская СОШ» Кабанского района Республики Бурятия.

Номинация «Стихотворение»
1 место: Данзанова Виктория, 14 лет. Руководитель: Эрдынеева Ольга Санжимитыповна. МБОУ «Большелугская СОШ» Кяхтинского района Республики Бурятия.

В возрастной группе 16-18 лет:

Номинация «Сочинение»
1 место: Середа Кристина, 17 лет. Руководитель: Сафонова Оксана Витальевна. МАОУ СОШ № 36 г. Улан-Удэ.
2 место: Долгорова Сурена, 16 лет. Руководитель: Уханаева Мария Геннадьевна. МОУ «Средняя общеобразовательная школа Хойтобэе» Иволгинского района Республики Бурятия.
3 место: Зубарев Иван, 16 лет. Руководитель: Коновалова Анна Викторовна. ГБОУ СКОШИ № 2.

Победителей наградят дипломами, остальные получат грамоты участника. Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.
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