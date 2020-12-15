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В Бурятии школьные лесничества соберутся на слёт

В Бурятии школьные лесничества соберутся на слёт
Общество,  Фото:предоставлено агентством лесного хозяйства
Всего в республике 40 школьных лесничеств

Ребята из школьных лесничеств всех районов Бурятии соберутся в онлайн-конференции. Будут подведены итоги деятельности школьных лесничеств в 2020 году и поставлены цели на предстоящий год, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Слёт школьных лесничеств пройдёт дистанционно с 21 по 22 декабря.

В первый день слёта для ребят пройдёт конкурс роликов «Пожаров.net», а также экологические игры.

Итоги конкурса и награждение участников пройдёт 22 декабря на семинаре для руководителей школьных лесничеств.

Заявки, отчёты руководителей и готовые проекты принимаются по адресу: podrost03@mail.ru до 16 декабря. С положением можно ознакомиться на сайте республиканского агентства лесного хозяйства.

Всего в республике 40 школьных лесничеств, в которых обучается более 900 ребят.
школьники школьные лесничества
 
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