В Бурятии школьные лесничества соберутся на слёт

Общество, Фото: предоставлено агентством лесного хозяйства

Всего в республике 40 школьных лесничеств



Ребята из школьных лесничеств всех районов Бурятии соберутся в онлайн-конференции. Будут подведены итоги деятельности школьных лесничеств в 2020 году и поставлены цели на предстоящий год, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Слёт школьных лесничеств пройдёт дистанционно с 21 по 22 декабря.



В первый день слёта для ребят пройдёт конкурс роликов «Пожаров.net», а также экологические игры.



Итоги конкурса и награждение участников пройдёт 22 декабря на семинаре для руководителей школьных лесничеств.



Заявки, отчёты руководителей и готовые проекты принимаются по адресу: podrost03@mail.ru до 16 декабря. С положением можно ознакомиться на сайте республиканского агентства лесного хозяйства.



Всего в республике 40 школьных лесничеств, в которых обучается более 900 ребят.

