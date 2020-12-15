Наложенный платёж за заказы из интернет-магазинов теперь можно оплачивать картой
Раньше правила оказания услуг почтовой связи – основной регламентирующий документ, по которому работает Почта России и который утверждается правительством, предполагали приём почтовых переводов (и вместе с ними наложенных платежей) только за наличный расчёт. Изменения, внесённые в этот документ в конце ноября 2020 года, снимают ограничения на оплату наложенных платежей по безналу. В почтовых отделениях установлено более 55 тыс. pos-терминалов для приёма безналичных платежей.
Как сообщает пресс-служба УФПС Бурятии, наложенный платёж – это удобный способ оплаты заказанного товара при его получении в отделениях Почты России. Например, если покупатель впервые оформляет заказ в интернет-магазине и хочет быть уверен, что продавец его действительно отправит, а посылка благополучно придёт в почтовое отделение. Клиент оплачивает заказ перед вручением посылки. Чтобы перед оплатой он мог удостовериться, что содержимое посылки соответствует заказу, посылка должна быть отправлена с описью вложения.
- У нас был большой запрос от компаний электронной торговли на безналичную оплату наложенных платежей. Этот вопрос наконец-то решён, и теперь мы можем предоставлять клиентам удобный современный сервис, – отметил заместитель генерального АО «Почта России» по электронной коммерции Алексей Скатин. – Мы рассчитываем, что это повысит популярность услуги наложенного платежа и подстегнёт развитие рынка электронной торговли в целом.
Почта России начала принимать наложенные платежи безналом
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