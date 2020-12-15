Женщина отделалась условным сроком
39-летняя жительница Улан-Удэ признана виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере».
Женщина, работая кассиром-консультантом в банке, являлась материально ответственным лицом, имела доступ к сейфовой комнате, в которой хранятся деньги. В феврале горожанка, зная, что в сейфе находятся инкассированные ею деньги, а система видеонаблюдения не работает, украла 5,3 млн рублей.
Свои действия женщина объяснила пристрастием к азартным играм и образовавшимся в связи с этим большим долгом. Вину признала, в содеянном раскаялась.
Суд назначил виновной наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.
Приговор вступил в законную силу.
Иск о возмещении ущерба будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Улан-Удэ азартная кассирша украла из сейфа 5,3 млн рублей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Наложенный платёж за заказы из интернет-магазинов теперь можно оплачивать картой
За минувшие сутки умерли 5 больных COVID-19
Женщина отделалась условным сроком
Прокуратура проанализировала состояние и динамику преступности в за 11 месяцев
Владельца предприятия оштрафовали
По дороге её задержали полицейские
По северу республики температура опускалась до -42
Преодолевшие 2021 метр получат подарки и призы
Во избежание гибели собаке ампутировали лапу
В музее Новоселенгинска покажут экспозицию о связи А.С. Пушкина с декабристским движением
Победители получат по 100 тысяч рублей
Для подготовки к конкурсу используется новая уникальная полоса препятствий
Победителям «Новогоднего креатива» вручат памятные подарки
Конкурс национальных инструментов состоялся в Иркутской области в онлайн-формате
Учреждение выиграло ежегодный конкурс министерства культуры РФ