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В Улан-Удэ азартная кассирша украла из сейфа 5,3 млн рублей

В Улан-Удэ азартная кассирша украла из сейфа 5,3 млн рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина отделалась условным сроком

39-летняя жительница Улан-Удэ признана виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере».

Женщина, работая кассиром-консультантом в банке, являлась материально ответственным лицом, имела доступ к сейфовой комнате, в которой хранятся деньги. В феврале горожанка, зная, что в сейфе находятся инкассированные ею деньги, а система видеонаблюдения не работает, украла 5,3 млн рублей.

Свои действия женщина объяснила пристрастием к азартным играм и образовавшимся в связи с этим большим долгом. Вину признала, в содеянном раскаялась.

Суд назначил виновной наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Приговор вступил в законную силу.

Иск о возмещении ущерба будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
прокуратура приговор
 
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