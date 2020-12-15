В Бурятии заразились коронавирусом ещё 215 человек

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 516 человек, в том числе за минувшие сутки 5 пациентов.







По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 15 декабря зарегистрировано 22 694 случаев заражения COVID-19. 54% (12 355) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.За минувшие сутки выявлено. Из новых случаев COVID-19: 174 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.Круг контактных лиц составляет 3119 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 172 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.Всего выздоровели от COVID-19 – 18793 человек (или 82.81%), в том числе за прошедшие сутки 288. Дополнительно снят с наблюдения 341 пациент.В стационарах Бурятии получают лечение 1824 пациента с коронавирусной инфекцией, с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1398. В отделениях реанимации находится 100 пациентов (из них старше 65 лет – 62), на ИВЛ 64 пациента (из них старше 65 – 39), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 43.В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2632 коек, занято – 1824, свободно – 808 коек. Занятость коечного фонда составляет 69,3%.Амбулаторное лечение проходят 1561 пациент с COVID-19, наблюдается 6428 человек.