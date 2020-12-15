В Бурятии выросло число киберпреступлений

Прокуратура проанализировала состояние и динамику преступности в за 11 месяцев



В январе – ноябре 2020 года в Бурятии зарегистрировано 19 013 преступлений, что на 6,9 % меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года (20 433).



Сократилось число краж (-15 %), в том числе с проникновением в квартиры (-28,8 %), разбоев (-47,3 %), хулиганств (-28 %), незаконных рубок лесных насаждений (-22,1 %).



На 19,6 % снизилось количество преступлений, совёршенных в общественных местах. На 3,9 % сократилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения и на 30,8 % – наркотического.



В то же время отмечается рост числа убийств и покушений на убийство (+8,3 %), мошенничеств (+18,3 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (+35 %).



Увеличилось количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с прошлым годом их число возросло на 88,2 % и составило 2 910. Из них более половины относятся к категории тяжких и особо тяжких.



- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.







