Владельца предприятия оштрафовали
Пункт приёма и отгрузки древесины в Тункинском районе Бурятии нарушали закон лесопользования. Прокурорской проверкой установлено, что лесоприёмный пункт не состоит на учёте в органе государственной власти.
Кроме того, в нарушение санитарных требований образующиеся в результате деятельности предприятия отходы – опилки, стружка складируются на земле, в местах без твёрдого покрытия, без специализированной площадки для накопления отходов.
Для устранения выявленных нарушений владельцу пункта внесено представление, которое удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Владелец предприятия привлечён к административной ответственности, назначены штрафы, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Пункт приёма и отгрузки древесины в Бурятии захламили опилками
Общество, Фото:
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