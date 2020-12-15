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Жительница Бурятии не донесла «травку» до дома

Жительница Бурятии не донесла «травку» до дома
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По дороге её задержали полицейские

Жительница Тарбагатайского района Бурятии признана виновной в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств крупном размере.

В суде установлено, что в сентябре женщина, имея непогашенную судимость за совершение особо тяжкого преступления, вблизи станции Саянтуй собрала верхушечные части дикорастущей конопли и направлялась с ними в сторону дома. Не дойдя до дома, женщину задержали сотрудники полиции, наркотикосодержащее растение изъято.

Суд назначил виновной наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
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