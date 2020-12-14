Рейды продолжаются по всей республике
В районах Бурятии продолжаются профилактические рейды по предупреждению пожаров. Так, в Окинском районе в рейдах участвуют специалисты надзорной деятельности, 6-й пожарной части села Орлик, представители полиции, социальной защиты, органов местного самоуправления и энергетики, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
На особом внимании у специалистов - семьи, находящиеся в социально опасном положении, многодетные семьи, одинокие и престарелые граждане.
- Мы регулярно проводим обучающие инструктажи с гражданами, напоминаем основные правила пожарной безопасности и действия в случае возникновения пожара, вручаем памятки и другие материалы профилактической направленности, - рассказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Окинского района ГУ МЧС России по Республике Бурятия Борис Гергенов. - Разъясняем об опасности использования неисправного электрооборудования, пренебрежения правил при эксплуатации отопительных печей, а также курения в постели.
11 декабря в Бурятии было проведено более 600 подворовых обходов. По мерам пожарной безопасности проинструктировано свыше 800 человек, распространено 1,5 тысяч материалов наглядной агитации.
Пожарные ходят по домам жителей Бурятии
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