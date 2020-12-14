 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 декабря

13 декабря

Популярное

Глава Бурятии вручил госнаграды

Глава Бурятии вручил госнаграды
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Награды получили медики и работники различных отраслей

Государственные награды Российской Федерации за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу вручил глава Бурятии Алексей Цыденов жителям Бурятии, работающим в различных отраслях экономики республики.

- Этот год у нас более чем непростой, но несмотря ни на что жизнь идет, идет не только борьба с COVID-19, многие другие проекты реализуются, достигаем успехов во многих отраслях. Все это делается руками людей. И в череде рабочих будней настал приятный момент – мы награждаем жителей Бурятии, которые своей деятельностью заслужили высокие награды, - отметил Алексей Цыденов.

Награды и почётные звания получили 23 жителя Бурятии. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью Ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени награжден составитель поездов Улан-Удэнского центра организации работы железнодорожных станций филиала ОАО «РЖД» Роман Иванов. Благодарность президента России за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявлена директору производственного отделения «Бурятэнерго» Николаю Павлову.

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, орден Пирогова, учреждённый указом президента РФ в 2020 году, получили четыре медика из Бурятии. Это руководитель госпиталя для больных с COVID-19 республиканской клинической больницы (РКБ) имени Семашко Анатолий Дмитриев, врач-анестезиолог-реаниматолог республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) Ольга Лазарева, врач-пульмонолог РКБ Оксана Намжилон и заместитель главного врача по лечебной работе РКИБ Елена Сильченко.

Также в этом году работу медиков во всех регионах страны отметили ещё одной новой наградой медалью Луки Крымского, учреждённой ррезидентом России, специально для медперсонала, который трудится ковидных госпиталях. В Бурятии эту государственную награду получили три медицинских работника: медицинская сестра Екатерина Дагбаева и старшая медицинская сестра госпиталя для больных с коронавирусной инфекцией РКБ им. Мунсылма Доржиева, медицинская сестра РКИБ Людмила Дондокова.

Благодарность секретаря Общественной палаты России получили председатель регионального отделения Союза женщин России в Бурятии Анна Скосырская и заместитель председателя Любовь Шомоева.

Кроме этого, Алексей Цыденов вручил государственные награды Бурятии за особые заслуги перед республикой. В том числе звание «Почётный гражданин Республики Бурятия» присвоено профессору кафедры хорового дирижирования, звукорежиссуры и вокального искусства ФГБУ «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» Виктору Усовичу, членам Бурятской общественной организации ветеранов войны и труда Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимиру Нимаеву и Леониду Синегрибову.

Памятные медали Российского организационного комитета «Победа» за активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении социально-экономических проблем ветеранов Великой Отечественной войны получили девять жителей Бурятии. Это:

- Баясхалан Дабаин, корреспондент издательского дома «Буряад Унэн» и «Газета Бурятия». Накануне 75-летия Победы издана его книга «Герои со звездами и без звезд». Она написана на базе материала о фронтовиках, который он собирал многие годы.

- Владимир Жаров, спасатель Бурятской поисковой спасательной службы, член Бурятского республиканского поискового отряда «Рысь», член Союза журналистов России, автор программ ГТРК «Бурятия».

- Василий Михайлов, заместитель председателя Бурятской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

- Жамбал-Жамсо Жанаев, руководитель Бурятского регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

- Владимир Ефремов, председатель Регионального отделения общероссийского движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».

- Эржена Тумурова, президент Фонда сохранения культурно-исторического наследия «Моё Отечество».

- Владимир Арефьев, руководитель Регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России в Республике Бурятия»

- Елена Бороева, руководитель Регионального отделения всероссийского движения «Волонтёры Победы»

- Вячеслав Цыбикжапов, руководитель Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Республике Бурятия.


По информации пресс-службы правительства Бурятии
глава Бурятии Алексей Цыденов госнаграды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Пожарные ходят по домам жителей Бурятии
Пожарные ходят по домам жителей Бурятии
Общество, 14.12.2020
Рейды продолжаются по всей республике
Глава Бурятии вручил госнаграды
Глава Бурятии вручил госнаграды
Общество, 14.12.2020
Награды получили медики и работники различных отраслей
МВД Бурятии выберет лучшие детские рисунки и песни
МВД Бурятии выберет лучшие детские рисунки и песни
Общество, 14.12.2020
Имена победителей объявит полицейский Дед Мороз
Бурятская певица представила новогодний клип
Бурятская певица представила новогодний клип
Общество, 14.12.2020
Певица Алина Намсараева считает, что получилось душевно
В Бурятии хотят признать самоволкой субурган
В Бурятии хотят признать самоволкой субурган
Общество, 14.12.2020
Спорный субурган находится в туристической местности
В новогоднюю ночь автобусы в Улан-Удэ не будут работать
В новогоднюю ночь автобусы в Улан-Удэ не будут работать
Общество, 14.12.2020
Режим работы будет соответствовать штатному расписанию
Чингис Болотов тащил медали от Путина под проливным дождём
Чингис Болотов тащил медали от Путина под проливным дождём
Общество, 14.12.2020
Известный бурятский общественники рассказал «дождливую историю про медали президента»
В Улан-Удэ республиканская больница возобновила плановые госпитализации
В Улан-Удэ республиканская больница возобновила плановые госпитализации
Общество, 14.12.2020
Также возобновлена амбулаторно-поликлиническая помощь
В Бурятии ударят морозы
В Бурятии ударят морозы
Общество, 14.12.2020
По северу республики будет -42 градусов
В Бурятии полностью восстановят Цогчен дуган Анинского дацана
В Бурятии полностью восстановят Цогчен дуган Анинского дацана
Общество, 14.12.2020
Анинский дацан - это первый в истории России семейно-родовой монастырский комплекс
В Бурятии рассказали, кто радуется снегу в тайге
В Бурятии рассказали, кто радуется снегу в тайге
Общество, 14.12.2020
Снег во благо далеко не всем животным
Улан-удэнцев просят собрать подарки детям
Улан-удэнцев просят собрать подарки детям
Общество, 14.12.2020
Акция пройдёт в Советском районе
В Бурятии росгвардеец рассказал кадетам о Конституции
В Бурятии росгвардеец рассказал кадетам о Конституции
Общество, 14.12.2020
Правовой урок прошёл в день основного закона России
Алиса Жамбалова стала 13-й на этапе Кубка мира
Алиса Жамбалова стала 13-й на этапе Кубка мира
Общество, 14.12.2020
Бурятская лыжница пока выступает во всех гонках Кубка мира
В Бурятии проверят дебоширов и алкоголиков
В Бурятии проверят дебоширов и алкоголиков
Общество, 14.12.2020
Операция «Быт-2020» стартовала в Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^