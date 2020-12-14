Глава Бурятии вручил госнаграды

Награды получили медики и работники различных отраслей
Государственные награды Российской Федерации за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу вручил глава Бурятии Алексей Цыденов жителям Бурятии, работающим в различных отраслях экономики республики.
- Этот год у нас более чем непростой, но несмотря ни на что жизнь идет, идет не только борьба с COVID-19, многие другие проекты реализуются, достигаем успехов во многих отраслях. Все это делается руками людей. И в череде рабочих будней настал приятный момент – мы награждаем жителей Бурятии, которые своей деятельностью заслужили высокие награды, - отметил Алексей Цыденов.
Награды и почётные звания получили 23 жителя Бурятии. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью Ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени награжден составитель поездов Улан-Удэнского центра организации работы железнодорожных станций филиала ОАО «РЖД» Роман Иванов. Благодарность президента России за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявлена директору производственного отделения «Бурятэнерго» Николаю Павлову.
За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, орден Пирогова, учреждённый указом президента РФ в 2020 году, получили четыре медика из Бурятии. Это руководитель госпиталя для больных с COVID-19 республиканской клинической больницы (РКБ) имени Семашко Анатолий Дмитриев, врач-анестезиолог-реаниматолог республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) Ольга Лазарева, врач-пульмонолог РКБ Оксана Намжилон и заместитель главного врача по лечебной работе РКИБ Елена Сильченко.
Также в этом году работу медиков во всех регионах страны отметили ещё одной новой наградой медалью Луки Крымского, учреждённой ррезидентом России, специально для медперсонала, который трудится ковидных госпиталях. В Бурятии эту государственную награду получили три медицинских работника: медицинская сестра Екатерина Дагбаева и старшая медицинская сестра госпиталя для больных с коронавирусной инфекцией РКБ им. Мунсылма Доржиева, медицинская сестра РКИБ Людмила Дондокова.
Благодарность секретаря Общественной палаты России получили председатель регионального отделения Союза женщин России в Бурятии Анна Скосырская и заместитель председателя Любовь Шомоева.
Кроме этого, Алексей Цыденов вручил государственные награды Бурятии за особые заслуги перед республикой. В том числе звание «Почётный гражданин Республики Бурятия» присвоено профессору кафедры хорового дирижирования, звукорежиссуры и вокального искусства ФГБУ «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» Виктору Усовичу, членам Бурятской общественной организации ветеранов войны и труда Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимиру Нимаеву и Леониду Синегрибову.
Памятные медали Российского организационного комитета «Победа» за активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении социально-экономических проблем ветеранов Великой Отечественной войны получили девять жителей Бурятии. Это:
- Баясхалан Дабаин, корреспондент издательского дома «Буряад Унэн» и «Газета Бурятия». Накануне 75-летия Победы издана его книга «Герои со звездами и без звезд». Она написана на базе материала о фронтовиках, который он собирал многие годы.
- Владимир Жаров, спасатель Бурятской поисковой спасательной службы, член Бурятского республиканского поискового отряда «Рысь», член Союза журналистов России, автор программ ГТРК «Бурятия».
- Василий Михайлов, заместитель председателя Бурятской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
- Жамбал-Жамсо Жанаев, руководитель Бурятского регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».
- Владимир Ефремов, председатель Регионального отделения общероссийского движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».
- Эржена Тумурова, президент Фонда сохранения культурно-исторического наследия «Моё Отечество».
- Владимир Арефьев, руководитель Регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России в Республике Бурятия»
- Елена Бороева, руководитель Регионального отделения всероссийского движения «Волонтёры Победы»
- Вячеслав Цыбикжапов, руководитель Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Республике Бурятия.
По информации пресс-службы правительства Бурятии
Глава Бурятии вручил госнаграды
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