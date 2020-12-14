Сборная уступила команде Санкт-Петербурга
C 10 по 12 декабря в Санкт-Петербурге состоялся кубок России по гиревому спору. В соревнованиях приняли участие 172 спортсмена из 30 регионов России.
Второе командное место заняла сборная Бурятии, уступив хозяевам спортивного мероприятия. «Бронза» у команды Калужской области.
Среди призёров серебряные медали в дисциплине длинный цикл получили Дмитрий Коломин, в весовой категории до 68 кг зафиксировавший 61 подъём, и Сергей Любимский, в весовой категории до 85 кг выполнивший 80 подъёмов. Об этом сообщает республиканское отделение всероссийской федерации гиревого спорта.
Гиревики Бурятии стали вторыми на кубке России
Общество, Фото:
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