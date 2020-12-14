В Бурятии выбрали лауреатов госпремий в области науки и образования

Победители получат по 100 тысяч рублей
В Бурятии экспертная комиссия под председательством главы республики Алексея Цыденова выбрала лауреатов, которые получат в 2020 году государственные премии за вклад в области образования, науки и техники. Размер премий составляет 100 тысяч рублей.
Лауреатом госпремии в номинации «Естественные и технические науки» в 2020 году стал доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, врио директора Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства Лубсан-Зонды Будажапов за монографию «Биокинетический цикл азота и оборот азотных пулов». Монография является фундаментальным научным изданием в области агрохимии, почвоведения и экологии, которая отражает современный подход к оценке общепризнанной подвижности и оборачиваемости азота в природных системах.
Лауреатом в номинации «Гуманитарные науки» стал доктор юридических наук, профессор, заведующий лабораторией сравнительного правоведения в странах Азиатско-Тихоокеанского региона Бурятского госуниверситета Юрий Гармаев, представивший монографию «Незаконная деятельность адвокатов в уголовном судопроизводстве, средства предупреждения и нейтрализации». Результаты исследования могут быть использованы учеными разных юридических наук, преподавателями и студентами юридических вузов, всеми, кто интересуется уголовным правом и уголовным процессом, криминалистикой, оперативно-розыскной и адвокатской деятельностью.
Государственной премии в области образования удостоено учебное пособие «Экометрия: концептуальные положения и алгоритмы решения экологических задач» коллектива авторов Анатолия Куликова, Маргариты Сордоновой и Баира Гомбоева. В нём дана оценка состояния основных компонентов окружающей среды и происходящих изменений в ответ на внешние воздействия. Пособие может быть также использовано практиками в области охраны природы для оценки измерений и определения степени изменения состояния атмосферного воздуха, водных объектов, почв и в целом ландшафтов, сообщает пресс-служба минобрнауки РБ.
В Бурятии выбрали лауреатов госпремий в области науки и образования
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