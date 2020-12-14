Читинцев зовут на конкурс новогодних украшений из вторсырья

Победителям «Новогоднего креатива» вручат памятные подарки



Семьи города Читы приглашают принять участие в конкурсе по изготовлению оригинальных новогодних украшений из вторсырья «Новогодний креатив». Целями мероприятия организаторы поставили решение экологических проблем посредством творчества и экологическое воспитание и просвещение населения.



Конкурс пройдёт в три этапа. На подготовительный этап (изготовление изделий) отводится неделя: с 14 по 21 декабря. Приём работ продлится с 21 декабря 2020 года по 9 января 2021 года. Заявки и работы предоставляются в электронном виде на e-mail: bupleurum24@mail.ru.



Онлайн-выставка работ состоится с 9 января по 13 января 2021 года. Конкурсные работы будут представлены в группе ВКонтакте «Разделяй отходы сохрани природу!» и на официальном сайте Забайкальского госуниверситета.



Объявление победителей конкурса будет проходить 13 января 2021 года. Работы победителей будут выставлены в группе «Разделяй отходы сохрани природу!» и сайте ЗабГУ. По результатам конкурса победителям вручат дипломы, грамоты и памятные подарки. Об этом сообщает министерство природных ресурсов Забайкальского края.



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