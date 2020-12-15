В Бурятии крепчают морозы

По северу республики температура опускалась до -42



По данным Бурятского гидрометцентра, 15 декабря по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -22-27, местами -32-37, по крайнему северу до -42, по Прибайкалью -15-20, днём -16-21, местами -10-15, по северу -25-30 градусов.



В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью -22-24, днём -13-15 градусов.

