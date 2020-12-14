Во избежание гибели собаке ампутировали лапу
В Забайкальском крае в начале декабря 2020 года в ветеринарную станцию обратился за помощью сотрудник железнодорожной станции Дмитрий. Бездомный щенок, живший рядом со станцией, попал под поезд.
- При осмотре ветеринарным хирургом по характеру повреждений было установлено, что животному необходимо незамедлительно ампутировать конечность во избежание его гибели, - пояснила начальник Забайкальской ветеринарной станции Алиса Сафронова.
Ветеринарные специалисты провели успешную операцию, после которой Дмитрий не смог остаться равнодушным и забрал щенка домой.
Спустя три дня мужчина принёс на приём Черныша - такую он дал кличку щенку. При осмотре было выявлено, что никаких осложнений у животного нет, и он быстро идёт на поправку.
Следует отметить, все затраты на лечение щенка, учреждение взяло на себя. Об этом сообщает госветслужба Забайкальского края.
В Забайкалье спасли щенка, попавшего под поезд
Общество, Фото:
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