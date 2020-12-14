В Забайкалье спасли щенка, попавшего под поезд

Общество, Фото: госветслужба Забайкальского края

Во избежание гибели собаке ампутировали лапу



В Забайкальском крае в начале декабря 2020 года в ветеринарную станцию обратился за помощью сотрудник железнодорожной станции Дмитрий. Бездомный щенок, живший рядом со станцией, попал под поезд.



- При осмотре ветеринарным хирургом по характеру повреждений было установлено, что животному необходимо незамедлительно ампутировать конечность во избежание его гибели, - пояснила начальник Забайкальской ветеринарной станции Алиса Сафронова.



Ветеринарные специалисты провели успешную операцию, после которой Дмитрий не смог остаться равнодушным и забрал щенка домой.



Спустя три дня мужчина принёс на приём Черныша - такую он дал кличку щенку. При осмотре было выявлено, что никаких осложнений у животного нет, и он быстро идёт на поправку.



Следует отметить, все затраты на лечение щенка, учреждение взяло на себя. Об этом сообщает госветслужба Забайкальского края.

