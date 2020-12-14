В Бурятии хотят признать самоволкой субурган

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Спорный субурган находится в туристической местности



Субурган в Бурятии хотят признать самовольной постройкой. Соответствующее исковое заявление к местной религиозной организации буддийский дацан «Пунцогнамдоллинг» Окинского района подало в Арбитражный суд республики межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае и Бурятии.



Речь идёт о субургане, находящемся в курортной местности Вышка Тункинского района Бурятии.



Среди исковых требований:



- признать объект незавершенного строительства – субурган (религиозный объект) самовольной постройкой;



- истребовать из владения ответчика в пользу Российской Федерации земельного участка площадью 3395 кв.м., расположенного в местности Вышка в Тункинском районе;



- обязать привести земельный участок в состояние, пригодное для дальнейшего использования, путём демонтажа незаконно размещенных на участке объектов и восстановить (реконструировать) территорию незаконно занимаемого участка, являющегося собственностью РФ, вывезти за свой счет объекты самовольного строительства, находящиеся на указанном участке, в течение одного месяца с даты вступления решения суда в силу.



Помимо этого, в требованиях говорится о взыскании судебной неустойки за неисполнение судебного акта в размере 300 тысяч в случае неисполнения обязательства в срок.

Определением от 11 декабря исковое заявление принято к производству Арбитражного суда. Предварительное судебное заседание назначено на 25 января 2021 года.





