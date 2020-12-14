Спорный субурган находится в туристической местности
Субурган в Бурятии хотят признать самовольной постройкой. Соответствующее исковое заявление к местной религиозной организации буддийский дацан «Пунцогнамдоллинг» Окинского района подало в Арбитражный суд республики межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае и Бурятии.
Речь идёт о субургане, находящемся в курортной местности Вышка Тункинского района Бурятии.
Среди исковых требований:
- признать объект незавершенного строительства – субурган (религиозный объект) самовольной постройкой;
- истребовать из владения ответчика в пользу Российской Федерации земельного участка площадью 3395 кв.м., расположенного в местности Вышка в Тункинском районе;
- обязать привести земельный участок в состояние, пригодное для дальнейшего использования, путём демонтажа незаконно размещенных на участке объектов и восстановить (реконструировать) территорию незаконно занимаемого участка, являющегося собственностью РФ, вывезти за свой счет объекты самовольного строительства, находящиеся на указанном участке, в течение одного месяца с даты вступления решения суда в силу.
Помимо этого, в требованиях говорится о взыскании судебной неустойки за неисполнение судебного акта в размере 300 тысяч в случае неисполнения обязательства в срок.
Определением от 11 декабря исковое заявление принято к производству Арбитражного суда. Предварительное судебное заседание назначено на 25 января 2021 года.
В Бурятии хотят признать самоволкой субурган
Общество, Фото:
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