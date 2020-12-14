Биатлонистка из Забайкалья победила на всероссийских соревнованиях

Общество, Фото: СШОР по биатлону Забайкальского края

У неё два «золота»: в дисциплине спринт и в масс-старте



13 декабря в академии биатлона Красноярского края завершились всероссийские соревнования на призы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова. Программа гонок включала в себя спринты и гонки с массового старта. В гонках приняли участие более 250 биатлонистов от 11 до 18 лет из 15 команд.



- Представительница спортивной школы олимпийского резерва по биатлону Забайкальского края Полина Колокольцева завоевала две золотые медали – первую медаль в дисциплине спринт, а вторую в масс-старте среди девушек возрастной категории 11-12 лет, - рассказали в спортивной школе олимпийского резерва по биатлону Забайкальского края.



Также они добавили, что представитель школы Вячеслав Панов в спринте занял 17 место, а в масс-старте замкнул десятку сильнейших спортсменов среди юношей 2008-2009 года рождения.



Спортсмены тренируются у Ольги Лаврик, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

