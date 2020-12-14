ДШИ из Братска стала одной из лучших в России

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры Иркутской области

Учреждение выиграло ежегодный конкурс министерства культуры РФ



Министерство культуры России провело ежегодный общероссийский конкурс «Лучшая детская школа искусств». В этом году в масштабном творческом смотре учреждений системы детского художественного образования приняли 148 детских школ искусств из 67 регионов страны. Лауреатами стали десять из них, в том числе объединенная детская школа искусств №3 города Братска.



ДШИ №3 является методическим центром для школ искусств всей северной части Иркутской области. Учреждение трижды побеждало в конкурсе «Образцовое учреждение культуры Иркутской области». В 2014 году стало победителем общероссийского конкурса «50 лучших школ искусств России».



- Преподаватели и учащиеся объединённой детской школы искусств № 3 города Братска принимают активное участие в общественной жизни города, ежегодно проводят до 300 выступлений, выставок и лекций, организуют благотворительные концерты. Каждый год на них собирают около 200 тысяч рублей, средства направляются на помощь нуждающимся семьям города. Работы учащихся художественного отделения украшают предприятия и учебные заведения Братска. Воспитанники школы сделали иллюстрации для 25 книг поэтов и писателей Братска, - сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.



На базе объединённой детской школы искусств проходят мастер-классы и лекции известных музыкантов, среди которых итальянский виолончелист Умберто Клеричи, французский саксофонист Жюльен Пети, профессора Московской консерватории, Российской академии музыки имени Гнесиных. Учащиеся школы являются стипендиатами министерства культуры РФ, губернатора Иркутской области, мэра Братска, межрегионального благотворительного фонда «Новые имена».



- Эти успехи стали возможными благодаря работе всех преподавателей и директора Левона Азизяна, который возглавляет учреждение уже 33 года. Поднятие престижа музыкальной культуры, духовное воспитание подрастающего поколения стало делом его жизни. Мы очень рады тому, что в Братске работает одна из лучших детских школ России, которая формирует уникальное культурное пространство не только в северной столице, но и во всей Иркутской области, - отметил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.

