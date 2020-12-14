Режим работы будет соответствовать штатному расписанию
31 декабря общественный транспорт в Улан-Удэ будет работать по обычному графику. Автобусы будут ходить до 23:00, трамваи – до 22:00, сообщили в пресс-службе мэрии.
В рамках антиковидных мер продление работы общественного транспорта в новогоднюю ночь не предусматривается. Об этом сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков 11 декабря на заседании республиканского оперштаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавируса.
Тогда же на заседании оперштаба сообщили, что каток на площади Советов будет бесплатным, следить за его заполняемостью и соблюдением социальной дистанции будут «антиковидные комиссары».
В новогоднюю ночь автобусы в Улан-Удэ не будут работать
Общество, Фото:
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