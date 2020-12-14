Чингис Болотов тащил медали от Путина под проливным дождём

- Я мысленно говорил: «Именем волонтёров Бурятии расступитесь! Ибо я несу свет, добро и награды президента РФ для сотни истинно добрых и хороших людей». И люди расступались и открывали двери. Возможно, просто прохожие жалели меня т.к. моё лицо было мученическим и уставшим, - написал Болотов.





