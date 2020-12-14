Чингис Болотов тащил медали от Путина под проливным дождём

Известный общественник, лидер КВН-движения Бурятии, координатор специальных проектов ресурсного центра добровольчества «ДоброДом» Чингис Болотов поделился «дождливой историей про медали президента».
Болотов забрал из Москвы награды для волонтёров Бурятии – памятные медали от президента Путина.
- Под московским проливным дождём по столичным улицам и площадям я нёс/тащил огромную коробку памятных медалей от В.В. Путина. Я направлялся к Павелецкому вокзалу, смешавшись средь множества людей азиатской наружности, которые тоже что-то тащили. Но в отличие от них, свою ношу я нёс гордо и радостно, - поделился в соцсети Чингис Болотов.
По его словам, временами он матерился и шатался, так как коробка была, хоть не сильно тяжёлой, но сильно неудобной.
- Я мысленно говорил: «Именем волонтёров Бурятии расступитесь! Ибо я несу свет, добро и награды президента РФ для сотни истинно добрых и хороших людей». И люди расступались и открывали двери. Возможно, просто прохожие жалели меня т.к. моё лицо было мученическим и уставшим, - написал Болотов.
5 декабря, в национальный День добровольца России, глава Бурятии Алексей Цыденов вручил волонтёрам памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе».
- Когда я вижу в ленте медали ребят вспоминаю смелость, отзывчивость, неравнодушие жителей, 27 000 добрых дел «Добродома» и людей, которые благодарили нас за работу. И еще почему-то вспоминаю московский дождь. Веселуха в том, что получил медаль только недавно и публикую об этом новость в числе последних, - добавил Чингис Болотов.
Он отметил, что у волонтёров впереди ещё много работы.