В музее Новоселенгинска покажут экспозицию о связи А.С. Пушкина с декабристским движением
11 декабря, в преддверии юбилейной даты — 195-летия восстания декабристов на Сенатской площади, в музее декабристов в Селенгинском районе Бурятии открылась выставка «Декабристы в творчестве А. С. Пушкина».
- Александр Сергеевич был самым поэтически сильным выразителем идей и стремлений декабристов. Выставка призвана показать идейную связь творчества А.С. Пушкина с декабристским движением в России, - сообщает пресс-служба нацмузея РБ.
В экспозиции представлены воспроизведения рукописей вольнолюбивых стихов поэта, на полях которых он рисовал профили своих знакомых декабристов. А также лист рукописи поэмы «Полтава» с изображением казнённых декабристов. Материалы стендовой экспозиции рассказывают о своеобразном активном участии Пушкина в движении декабристов.
Особое место в экспозиции занимают фотокопии и ксерокопии стихов, посвящённых лицейским друзьям А. С. Пушкина – декабристам И.И. Пущину и В. К. Кюхельбекеру.
Возрастное ограничение 16+
В Бурятии открылась выставка к 195-летию восстания декабристов
Общество, Фото:
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