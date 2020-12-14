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В Бурятии открылась выставка к 195-летию восстания декабристов

В Бурятии открылась выставка к 195-летию восстания декабристов
Общество,  Фото:пресс-служба национального музея РБ
В музее Новоселенгинска покажут экспозицию о связи А.С. Пушкина с декабристским движением

11 декабря, в преддверии юбилейной даты — 195-летия восстания декабристов на Сенатской площади, в музее декабристов в Селенгинском районе Бурятии открылась выставка «Декабристы в творчестве А. С. Пушкина».

- Александр Сергеевич был самым поэтически сильным выразителем идей и стремлений декабристов. Выставка призвана показать идейную связь творчества А.С. Пушкина с декабристским движением в России, - сообщает пресс-служба нацмузея РБ.

В экспозиции представлены воспроизведения рукописей вольнолюбивых стихов поэта, на полях которых он рисовал профили своих знакомых декабристов. А также лист рукописи поэмы «Полтава» с изображением казнённых декабристов. Материалы стендовой экспозиции рассказывают о своеобразном активном участии Пушкина в движении декабристов.

Особое место в экспозиции занимают фотокопии и ксерокопии стихов, посвящённых лицейским друзьям А. С. Пушкина – декабристам И.И. Пущину и В. К. Кюхельбекеру.

Возрастное ограничение 16+
Бурятия Селенгинский район Пушкин музей декабристы история
 
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