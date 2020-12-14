В Бурятии открылась выставка к 195-летию восстания декабристов

Общество, Фото: пресс-служба национального музея РБ

В музее Новоселенгинска покажут экспозицию о связи А.С. Пушкина с декабристским движением



11 декабря, в преддверии юбилейной даты — 195-летия восстания декабристов на Сенатской площади, в музее декабристов в Селенгинском районе Бурятии открылась выставка «Декабристы в творчестве А. С. Пушкина».



- Александр Сергеевич был самым поэтически сильным выразителем идей и стремлений декабристов. Выставка призвана показать идейную связь творчества А.С. Пушкина с декабристским движением в России, - сообщает пресс-служба нацмузея РБ.



В экспозиции представлены воспроизведения рукописей вольнолюбивых стихов поэта, на полях которых он рисовал профили своих знакомых декабристов. А также лист рукописи поэмы «Полтава» с изображением казнённых декабристов. Материалы стендовой экспозиции рассказывают о своеобразном активном участии Пушкина в движении декабристов.



Особое место в экспозиции занимают фотокопии и ксерокопии стихов, посвящённых лицейским друзьям А. С. Пушкина – декабристам И.И. Пущину и В. К. Кюхельбекеру.



Возрастное ограничение 16+

