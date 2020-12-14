Также возобновлена амбулаторно-поликлиническая помощь
С 14 декабря в республиканской клинической больнице имени Семашко возобновилась амбулаторно-поликлиническая помощь и плановая госпитализация.
- Запись по ОМС ведётся поликлиниками по месту жительства, - говорится в сообщении больницы.
Как сообщал «Байкал-Daily», плановые госпитализации в Бурятии возобновлены с сегодняшнего дня. Их анонсировал глава Алексей Цыденов в воскресенье.
В Улан-Удэ республиканская больница возобновила плановые госпитализации
Общество, Фото:
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