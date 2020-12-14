Для подготовки к конкурсу используется новая уникальная полоса препятствий
Для подготовки снайперов мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, к конкурсу «Снайперский биатлон» используется новая полоса препятствий, которая отличается не только сложностью, но и увеличенным количеством сооружённых преград.
Объект для обучения снайперов и снайперских пар включает 15 препятствий, представляющих собой элементы бетонных, деревянных, металлических и каменных заграждений, заборов, стен, разрушенных зданий, часть которых обтянута колючей проволокой. Также оборудованы подземные ходы, канализационные коммуникации и водные преграды.
Новая полоса препятствий позволяет совершенствовать навыки снайперов по огневой, тактической и специальной подготовке, ориентированию, маскировке позиций, обнаружению и уничтожению условного противника, а также скрытому отходу с занимаемых позиций.
В процессе подготовки снайперов на полосе препятствий будет применяться такой приём обучения как «снайперская дуэль», а также обнаружение и обезвреживание за максимально короткое время малоразмерных целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии военные готовятся к «Снайперскому биатлону»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Победители получат по 100 тысяч рублей
Для подготовки к конкурсу используется новая уникальная полоса препятствий
Победителям «Новогоднего креатива» вручат памятные подарки
Конкурс национальных инструментов состоялся в Иркутской области в онлайн-формате
Учреждение выиграло ежегодный конкурс министерства культуры РФ
Борицы из БГСХА завоевали три «бронзы» юниорских соревнований в Смоленске
У неё два «золота»: в дисциплине спринт и в масс-старте
Также у сборной республики 2 «серебра» и «бронза» командных соревнований
Сборная уступила команде Санкт-Петербурга
«Золото» у Бато Бадархаева, Кристины Новокрещенных и Дарьи Ербаевой
В рейтинг вошли два иркутских университета
Рейды продолжаются по всей республике
Награды получили медики и работники различных отраслей
Имена победителей объявит полицейский Дед Мороз
Певица Алина Намсараева считает, что получилось душевно