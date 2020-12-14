По северу республики будет -42 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, в ближайшие дни в Бурятии ожидается морозная погода.
15 декабря по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -22, -27, местами -32, -37, по крайнему северу до -42, по Прибайкалью -15, -20, днём -16, -21, местами -10, -15, по северу -25, -30.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью -22, -24, днём -13, -15.
16 декабря по республике ночью по Прибайкалью местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 6-11, утром и днём местами до 15-18 м/с. Температура ночью -21, -26, местами -31, -36, по Прибайкалью -11, -16, днём -13, -18, местами -7, -12, по северу -19, -24.
17 декабря по республике ночью местами небольшой снег, днём по Прибайкалью местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-западный 6-11, по Прибайкалью до 17 м/с, днём с переходом на юго-западный 5-10 м/с.
Температура ночью -23, -28, местами -15, -20, по северу и юго-западу до -30, -35, днём -11, -16, местами -21, -26.
В Бурятии ударят морозы
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