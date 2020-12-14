 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 декабря

13 декабря

Популярное

В Бурятии ударят морозы

В Бурятии ударят морозы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По северу республики будет -42 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, в ближайшие дни в Бурятии ожидается морозная погода.

15 декабря по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -22, -27, местами -32, -37, по крайнему северу до -42, по Прибайкалью -15, -20, днём -16, -21, местами -10, -15, по северу -25, -30.

В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью -22, -24, днём -13, -15.

16 декабря по республике ночью по Прибайкалью местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 6-11, утром и днём местами до 15-18 м/с. Температура ночью -21, -26, местами -31, -36, по Прибайкалью -11, -16, днём -13, -18, местами -7, -12, по северу -19, -24.

17 декабря по республике ночью местами небольшой снег, днём по Прибайкалью местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-западный 6-11, по Прибайкалью до 17 м/с, днём с переходом на юго-западный 5-10 м/с.

Температура ночью -23, -28, местами -15, -20, по северу и юго-западу до -30, -35, днём -11, -16, местами -21, -26.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии хотят признать самоволкой субурган
В Бурятии хотят признать самоволкой субурган
Общество, 14.12.2020
Спорный субурган находится в туристической местности
В новогоднюю ночь автобусы в Улан-Удэ не будут работать
В новогоднюю ночь автобусы в Улан-Удэ не будут работать
Общество, 14.12.2020
Режим работы будет соответствовать штатному расписанию
Чингис Болотов тащил медали от Путина под проливным дождём
Чингис Болотов тащил медали от Путина под проливным дождём
Общество, 14.12.2020
Известный бурятский общественники рассказал «дождливую историю про медали президента»
В Улан-Удэ республиканская больница возобновила плановые госпитализации
В Улан-Удэ республиканская больница возобновила плановые госпитализации
Общество, 14.12.2020
Также возобновлена амбулаторно-поликлиническая помощь
В Бурятии ударят морозы
В Бурятии ударят морозы
Общество, 14.12.2020
По северу республики будет -42 градусов
В Бурятии полностью восстановят Цогчен дуган Анинского дацана
В Бурятии полностью восстановят Цогчен дуган Анинского дацана
Общество, 14.12.2020
Анинский дацан - это первый в истории России семейно-родовой монастырский комплекс
В Бурятии рассказали, кто радуется снегу в тайге
В Бурятии рассказали, кто радуется снегу в тайге
Общество, 14.12.2020
Снег во благо далеко не всем животным
Улан-удэнцев просят собрать подарки детям
Улан-удэнцев просят собрать подарки детям
Общество, 14.12.2020
Акция пройдёт в Советском районе
В Бурятии росгвардеец рассказал кадетам о Конституции
В Бурятии росгвардеец рассказал кадетам о Конституции
Общество, 14.12.2020
Правовой урок прошёл в день основного закона России
Алиса Жамбалова стала 13-й на этапе Кубка мира
Алиса Жамбалова стала 13-й на этапе Кубка мира
Общество, 14.12.2020
Бурятская лыжница пока выступает во всех гонках Кубка мира
В Бурятии проверят дебоширов и алкоголиков
В Бурятии проверят дебоширов и алкоголиков
Общество, 14.12.2020
Операция «Быт-2020» стартовала в Бурятии
В Саянске в честь умершего от коронавируса врача назовут улицу
В Саянске в честь умершего от коронавируса врача назовут улицу
Общество, 14.12.2020
Васила Карамовна 31 год посвятила охране здоровья детей
Мэр Улан-Удэ и митрополит Иосиф договорились о горсаде
Мэр Улан-Удэ и митрополит Иосиф договорились о горсаде
Общество, 14.12.2020
Городская администрация и епархия будут работать «тесно и в плотном контакте»
Жителям Бурятии рассказали, как выбрать мандарины
Жителям Бурятии рассказали, как выбрать мандарины
Общество, 14.12.2020
Мандарины содержат большое количество витаминов и антиоксидантов
«Наш труд – источник света и тепла»
«Наш труд – источник света и тепла»
Общество, 14.12.2020
О своей трудовой деятельности с редакцией «Байкал-Daily» поделился начальник смены турбинного цеха ТЭЦ-1 Роман Сташкевич

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^