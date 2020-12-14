В Бурятии полностью восстановят Цогчен дуган Анинского дацана

Анинский дацан - это первый в истории России семейно-родовой монастырский комплекс
Красноярский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектно-сметную документацию на реставрацию Цогчен дугана Анинского дацана в улусе Алан Хоринского района Бурятии. Выдано положительное заключение, сообщает пресс-служба Главгоэкспертизы России.
Главный соборный храм - Цогчен дуган Анинского дацана – находится под государственной охраной как объект архитектуры, не имеющий аналогов в буддийском зодчестве соседних стран.
Анинский дацан был построен в 1795 году в дереве. В 1811-1868 годах возвели каменное здание, в 1889 году к дацану сделали пристрой. В советские годы Анинский дацан пережил трагические события: в 1930-х комплекс закрыли, значительную часть монахов расстреляли. Здания были практически разрушены, а те, что сохранились, использовались в качестве конюшен и гаражей. С 1990-х годов ведётся планомерное восстановление Анинского дацана, которому присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения. Сегодня дацан – первый в истории российского буддизма семейно-родовой монастырский комплекс: вокруг него находятся 108 субурганов - хранилищ родословных 108 семей хоринских бурят.
В Цогчен дугане Анинского дацана запланированы реставрация каменной кладки стен здания, а также реставрация декоративных элементов фасадов, выполненных из кирпича, и штукатурного слоя стен на фасадах дугана. Утраченные объёмы, детали и декоративные элементы памятника будут полностью воссозданы.
Кроме того, благоустроят и прилегающую к дацану территорию: здесь установят урны, скамьи и молитвенные барабаны, а также оборудуют парковку для автомобилей и автобусов, проложат пешеходные дорожки с ограждением. Для людей с ограниченными физическими возможностями организуют два парковочных места у южной стороны. Ширина тротуаров составит два метра, на них установят тактильно-контрастные указатели.
Генеральный проектировщик - ООО Архитектурная мастерская «Проект Байкал».
Финансирование работ планируется за счёт средств федерального бюджета.
В Бурятии полностью восстановят Цогчен дуган Анинского дацана
Общество, Фото:
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