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В Бурятии рассказали, кто радуется снегу в тайге

В Бурятии рассказали, кто радуется снегу в тайге
Общество,  Фото:ФГБУ "Заповедное Подлеморье"
Снег во благо далеко не всем животным

Старший научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Геннадий Янкус поделился, кто в тайге радуется снегу.

- Бытовые проблемы нередко заставляют людей не радоваться обильному снегопаду. То дорогу надо чистить, то машину откапывать или на работу по колено в снегу идти. А в тайге кто снегу радуется? Там снегопад явление неизбежное и предопределённое природой, как обязательное. В условиях трескучих сибирских морозов снег спасает от вымерзания многие растения благодаря низкой теплопроводности, отличающейся, например, ото льда в 20 раз. В самые холодные ночи разница показаний термохронов на уровне почвы под снегом 40-50 см и на высоте 2 метра составляет 20 градусов, - отметил Геннадий Янкус.

По его словам, снег препятствует промерзанию водоёмов, спасая водных животных от гибели. В снегу ночуют рябчики, тетерева, глухари, зайцы и другие животные.

- Но снег не всем животным во благо. Когда он очень глубок, чувствительны к этому косули, изюбри и даже лоси. Ухудшение доступности травянистой и кустарниковой растительности и трудность передвижения вынуждают их мигрировать в малоснежные местности, - рассказал Геннадий Янкус.

В частности, для изюбря глубина снега 40 см является неблагоприятной, а 70 см критической. В такие периоды в их рационе становится больше древесных лишайников.

- На Байкале глубокоснежье благоприятствует нерпе, устраивающей родильные логова в заснеженных торосах, - добавил старший научный сотрудник.




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