Снег во благо далеко не всем животным
Старший научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Геннадий Янкус поделился, кто в тайге радуется снегу.
- Бытовые проблемы нередко заставляют людей не радоваться обильному снегопаду. То дорогу надо чистить, то машину откапывать или на работу по колено в снегу идти. А в тайге кто снегу радуется? Там снегопад явление неизбежное и предопределённое природой, как обязательное. В условиях трескучих сибирских морозов снег спасает от вымерзания многие растения благодаря низкой теплопроводности, отличающейся, например, ото льда в 20 раз. В самые холодные ночи разница показаний термохронов на уровне почвы под снегом 40-50 см и на высоте 2 метра составляет 20 градусов, - отметил Геннадий Янкус.
По его словам, снег препятствует промерзанию водоёмов, спасая водных животных от гибели. В снегу ночуют рябчики, тетерева, глухари, зайцы и другие животные.
- Но снег не всем животным во благо. Когда он очень глубок, чувствительны к этому косули, изюбри и даже лоси. Ухудшение доступности травянистой и кустарниковой растительности и трудность передвижения вынуждают их мигрировать в малоснежные местности, - рассказал Геннадий Янкус.
В частности, для изюбря глубина снега 40 см является неблагоприятной, а 70 см критической. В такие периоды в их рационе становится больше древесных лишайников.
- На Байкале глубокоснежье благоприятствует нерпе, устраивающей родильные логова в заснеженных торосах, - добавил старший научный сотрудник.
В Бурятии рассказали, кто радуется снегу в тайге
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Анинский дацан - это первый в истории России семейно-родовой монастырский комплекс
Снег во благо далеко не всем животным
Акция пройдёт в Советском районе
Правовой урок прошёл в день основного закона России
Бурятская лыжница пока выступает во всех гонках Кубка мира
Операция «Быт-2020» стартовала в Бурятии
Васила Карамовна 31 год посвятила охране здоровья детей
Городская администрация и епархия будут работать «тесно и в плотном контакте»
Мандарины содержат большое количество витаминов и антиоксидантов
О своей трудовой деятельности с редакцией «Байкал-Daily» поделился начальник смены турбинного цеха ТЭЦ-1 Роман Сташкевич
В Бурятии официально дано поручение о скором открытии театров
За самостоятельную рубку деревьев предусмотрен штраф или уголовная ответственность
Юная жительница республики стала победительницей всероссийского детского конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы»
Вандалы сломали рог символу Нового года
Выступление артистов Бурятского театра оперы и балета жюри оценило положительно