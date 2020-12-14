Улан-удэнцев просят собрать подарки детям

Акция пройдёт в Советском районе



С 7 по 29 декабря администрация Советского района Улан-Удэ проводит благотворительную акцию «Подарок мецената». Идёт сбор сладких подарков, игрушек, фруктов для детей, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации и испытывают материальные трудности.



Присоединиться к акции могут все желающие. Новогодние подарки принимаются по адресу: Улан-Удэ, ул. Советская, 23, кабинет №18а. Контактный телефон: 21-61-03.



Новогодние подарки с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора вручают специалисты системы профилактики района и сами меценаты. Завтра детей поздравят сотрудники аппарата администрации Советского района и представители автошколы.



Будет организовано восемь уличных площадок, где детей поздравят Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи и вручат сладкие подарки.



На территории Советского района проживает более 25 346 несовершеннолетних, из них более пяти тысяч детей находятся в трудной жизненной ситуации и нуждаются в поддержке.









