Акция пройдёт в Советском районе
С 7 по 29 декабря администрация Советского района Улан-Удэ проводит благотворительную акцию «Подарок мецената». Идёт сбор сладких подарков, игрушек, фруктов для детей, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации и испытывают материальные трудности.
Присоединиться к акции могут все желающие. Новогодние подарки принимаются по адресу: Улан-Удэ, ул. Советская, 23, кабинет №18а. Контактный телефон: 21-61-03.
Новогодние подарки с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора вручают специалисты системы профилактики района и сами меценаты. Завтра детей поздравят сотрудники аппарата администрации Советского района и представители автошколы.
Будет организовано восемь уличных площадок, где детей поздравят Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи и вручат сладкие подарки.
На территории Советского района проживает более 25 346 несовершеннолетних, из них более пяти тысяч детей находятся в трудной жизненной ситуации и нуждаются в поддержке.
Улан-удэнцев просят собрать подарки детям
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Анинский дацан - это первый в истории России семейно-родовой монастырский комплекс
Снег во благо далеко не всем животным
Акция пройдёт в Советском районе
Правовой урок прошёл в день основного закона России
Бурятская лыжница пока выступает во всех гонках Кубка мира
Операция «Быт-2020» стартовала в Бурятии
Васила Карамовна 31 год посвятила охране здоровья детей
Городская администрация и епархия будут работать «тесно и в плотном контакте»
Мандарины содержат большое количество витаминов и антиоксидантов
О своей трудовой деятельности с редакцией «Байкал-Daily» поделился начальник смены турбинного цеха ТЭЦ-1 Роман Сташкевич
В Бурятии официально дано поручение о скором открытии театров
За самостоятельную рубку деревьев предусмотрен штраф или уголовная ответственность
Юная жительница республики стала победительницей всероссийского детского конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы»
Вандалы сломали рог символу Нового года
Выступление артистов Бурятского театра оперы и балета жюри оценило положительно