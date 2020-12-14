Правовой урок прошёл в день основного закона России
В День Конституции России сотрудник Росгвардии Бурятии Дмитрий Павлов провёл правовой урок для кадетов средней общеобразовательной школы № 18.
Росгвардеец рассказал ребятам о том, что представляет собой Конституция, о её важности для нашего государства, какую роль она играет в формировании гражданского общества и сохранении целостности государства.
- Конституция включает в себя основы нашего общества, а формирование полноценного гражданского и правового сознания у молодежи очень важно, поэтому начинать изучать Конституцию необходимо уже со школьной скамьи, - отметил капитан полиции Дмитрий Павлов.
В ходе урока сотрудник также рассказал о героях вневедомственной охраны, их подвигах. После детей познакомили с вооружением и снаряжением вневедомственной охраны и рассказали о технических характеристиках, порядке применения и принципах действия.
Росгвардеец пожелал ребятам отлично учиться и в будущем стать верными защитниками основ конституционного строя России.
В Бурятии росгвардеец рассказал кадетам о Конституции
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