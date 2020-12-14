В Бурятии росгвардеец рассказал кадетам о Конституции

Общество, Фото: Росгвардия по РБ

Правовой урок прошёл в день основного закона России



В День Конституции России сотрудник Росгвардии Бурятии Дмитрий Павлов провёл правовой урок для кадетов средней общеобразовательной школы № 18.



Росгвардеец рассказал ребятам о том, что представляет собой Конституция, о её важности для нашего государства, какую роль она играет в формировании гражданского общества и сохранении целостности государства.



- Конституция включает в себя основы нашего общества, а формирование полноценного гражданского и правового сознания у молодежи очень важно, поэтому начинать изучать Конституцию необходимо уже со школьной скамьи, - отметил капитан полиции Дмитрий Павлов.



В ходе урока сотрудник также рассказал о героях вневедомственной охраны, их подвигах. После детей познакомили с вооружением и снаряжением вневедомственной охраны и рассказали о технических характеристиках, порядке применения и принципах действия.



Росгвардеец пожелал ребятам отлично учиться и в будущем стать верными защитниками основ конституционного строя России.





