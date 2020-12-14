Алиса Жамбалова стала 13-й на этапе Кубка мира

Бурятская лыжница пока выступает во всех гонках Кубка мира
Бурятская лыжница Алиса Жамбалова вновь стартовала в основе российской сборной в новом сезоне Кубка мира. Самой удачной пока стала одна из гонок на втором этапе Кубка мира, который завершился в швейцарском Давосе. 13 декабря на дистанции 10 км свободным стилем с раздельным стартом Алиса заняла 13-е место.
Победила в этой гонке американка Рози Бреннан. Россиянка Юлия Ступак (до замужества Белорукова) показала второе время, уступив Бреннан 34 секунды. Третья – американка Хэйли Свирбул. Алиса Жамбалова, занявшая 13-е место, уступила победительнице 1 минуту 15 секунд.
В Давосе Алиса участвовала также в спринте коньковым стилем. Высоко пробиться ей не удалось, бурятская лыжница заняла 44-е место.
Отметим, швейцарский этап Кубка мира был отличным шансом на высокие места. Основные конкуренты россиян из Норвегии, Финляндии и Швеции пропустили декабрьский этап Кубка мира из-за коронавируса.
Первый этап Кубка мира прошёл в конце ноября в Руке (Финляндия). Алиса Жамбалова также участвовала в гонках. К сожалению, в своём коронном виде – спринте классическим стилем – бурятская лыжница не смогла пройти квалификацию.
В гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем Алиса заняла 32-е место. От победительницы – олимпийской чемпионки и 10-кратной чемпионки мира Терезы Йохауг из Норвегии – Алиса отстала на 3 минуты 17 секунд.
Завершился финский этап Кубка мира гонкой преследования. По итогам многодневки после всех трёх гонок (спринт, 10 км классическим и свободным стилем) Алиса заняла 30-е место.
Пока в общем зачёте Кубка мира Жамбалова находится на 38-м месте. Лидирует американка Роси Бреннен, россиянка Татьяна Сорина вторая, Тереза Йохауг на третьем месте. Ещё одна россиянка Наталья Непряева пока четвёртая.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом сезоне Алиса Жамбалова заняла 35 место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам. По сравнению с предыдущим сезоном спортсменка из Бурятии почти в два раза улучшила свой результат (тогда лыжница была на 63 строчке в рейтинге).
Пока в призы этапов Кубка ей заехать не удалось ни разу. Лучший результат – четвёртое место в составе эстафеты на этапе в финском Лахти в сезон 2019/20. Если брать индивидуальные гонки, то лучшими для Алисы стали два пятых места – гонка классическим стилем на 10 км в итальянском Конье в феврале 2019 года и спринтерская гонка классическим стилем в феврале 2017-го в Пхенчхане.
Алиса Жамбалова стала 13-й на этапе Кубка мира
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