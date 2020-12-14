Операция «Быт-2020» стартовала в Бурятии
В Бурятии с 14 по 20 декабря проходит второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Быт-2020». Мероприятие проводится в целях предупреждения и раскрытия семейно-бытовых преступлений, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Проверке подвергнутся лица, состоящие на профилактических учётах в территориальных органах МВД Бурятии на районном уровне: семейные дебоширы, хронические алкоголики, наркоманы, лица, судимые за бытовые преступления, родители, допускающие правонарушения в отношении детей. С ними будет проведена индивидуально-профилактическая работа.
Об известных вам фактах бытового, семейного насилия, следует незамедлительно сообщать в дежурные части территориальных органов внутренних дел либо по телефонам: 102 (112). Информация принимается, в том числе, анонимно.
В Бурятии проверят дебоширов и алкоголиков
Общество, Фото:
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