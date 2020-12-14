 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 декабря

13 декабря

Популярное

В Бурятии проверят дебоширов и алкоголиков

В Бурятии проверят дебоширов и алкоголиков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Операция «Быт-2020» стартовала в Бурятии

В Бурятии с 14 по 20 декабря проходит второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Быт-2020». Мероприятие проводится в целях предупреждения и раскрытия семейно-бытовых преступлений, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Проверке подвергнутся лица, состоящие на профилактических учётах в территориальных органах МВД Бурятии на районном уровне: семейные дебоширы, хронические алкоголики, наркоманы, лица, судимые за бытовые преступления, родители, допускающие правонарушения в отношении детей. С ними будет проведена индивидуально-профилактическая работа.

Об известных вам фактах бытового, семейного насилия, следует незамедлительно сообщать в дежурные части территориальных органов внутренних дел либо по телефонам: 102 (112). Информация принимается, в том числе, анонимно.


полиция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии проверят дебоширов и алкоголиков
В Бурятии проверят дебоширов и алкоголиков
Общество, 14.12.2020
Операция «Быт-2020» стартовала в Бурятии
В Саянске в честь умершего от коронавируса врача назовут улицу
В Саянске в честь умершего от коронавируса врача назовут улицу
Общество, 14.12.2020
Васила Карамовна 31 год посвятила охране здоровья детей
Мэр Улан-Удэ и митрополит Иосиф договорились о горсаде
Мэр Улан-Удэ и митрополит Иосиф договорились о горсаде
Общество, 14.12.2020
Городская администрация и епархия будут работать «тесно и в плотном контакте»
Жителям Бурятии рассказали, как выбрать мандарины
Жителям Бурятии рассказали, как выбрать мандарины
Общество, 14.12.2020
Мандарины содержат большое количество витаминов и антиоксидантов
«Наш труд – источник света и тепла»
«Наш труд – источник света и тепла»
Общество, 14.12.2020
О своей трудовой деятельности с редакцией «Байкал-Daily» поделился начальник смены турбинного цеха ТЭЦ-1 Роман Сташкевич
Театрам Бурятии нужно выполнить одно условие
Театрам Бурятии нужно выполнить одно условие
Общество, 14.12.2020
В Бурятии официально дано поручение о скором открытии театров
Цена на новогодние ёлки в Бурятии не выросла
Цена на новогодние ёлки в Бурятии не выросла
Общество, 14.12.2020
За самостоятельную рубку деревьев предусмотрен штраф или уголовная ответственность
Рисунок юной жительницы Бурятии станет новогодней открыткой
Рисунок юной жительницы Бурятии станет новогодней открыткой
Общество, 14.12.2020
Юная жительница республики стала победительницей всероссийского детского конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы»
В Улан-Удэ на площади Советов произошёл акт вандализма
В Улан-Удэ на площади Советов произошёл акт вандализма
Общество, 14.12.2020
Вандалы сломали рог символу Нового года
Бурятские артисты вышли в финал шоу «Большой балет»
Бурятские артисты вышли в финал шоу «Большой балет»
Общество, 14.12.2020
Выступление артистов Бурятского театра оперы и балета жюри оценило положительно
В Улан-Удэ машина гражданина Монголии стала федеральной собственностью
В Улан-Удэ машина гражданина Монголии стала федеральной собственностью
Общество, 14.12.2020
Автомобиль гражданина Монголии конфисковал суд
Братск отметил 65-й день рождения
Общество, 14.12.2020
Братчане считают, что второго города с такой историей нет
Бурятия улучшила свои позиции на «карте» коронавируса
Бурятия улучшила свои позиции на «карте» коронавируса
Общество, 14.12.2020
Бурятия находится в «светло-жёлтой» зоне по распространённости COVID-19
В Бурятии ситуация с коронавирусом остаётся стабильной
В Бурятии ситуация с коронавирусом остаётся стабильной
Общество, 14.12.2020
На Улан-Удэ приходится более половины случаев заражения ковидом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^