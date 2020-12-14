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Мэр Улан-Удэ и митрополит Иосиф договорились о горсаде

Мэр Улан-Удэ и митрополит Иосиф договорились о горсаде
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Городская администрация и епархия будут работать «тесно и в плотном контакте»

На прошлой неделе мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков встретился с новым митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским Иосифом, возглавившим епархию в августе 2020 года. На встрече речь шла о сотрудничестве городской администрации с Бурятской епархией на 2021 год, в частности, о долгожданном благоустройстве горсада и строительстве подъездных путей к Свято-Троицкому храму.

- Часовая встреча пролетела незаметно — мы много говорили о нашем сотрудничестве. Наметили планы на 2021 год. Нам в дальнейшем работать тесно и в плотном контакте. Здесь на территории храма раньше был горсад, и часть зелёной зоны оказалась запущена. В прошлом году мы договаривались взять обратно землю в аренду, чтобы вложить бюджетные деньги в благоустройство. Мы хотим помочь верхнюю часть благоустроить всё-таки, вернуть ей хороший вид. Почему-то наше предыдущее руководство не могло найти между собой язык и довели до того, что наш сад оказался запущенным, - отметил Игорь Шутенков.

Помимо этого, мэр и митрополит наметили планы по празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, которое будет отмечаться в 2021 году.

- У нас на следующий год знаменательный юбилей – 800 лет со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Указ президента о праздновании юбилея был подписан в 2014 году. Нам тоже надо будет думать, как отметить. Президент рано подписал указ, уже подзабыли, – предложил митрополит Иосиф.

Также на встрече речь шла о предстоящем празднике Крещения Господня. В случае, если Роспотребнадзор разрешит проведение данного мероприятия, то будет оборудовано место для купели и организована его охрана. Также Игорь Шутенков рассказал владыке о проблемах, которые решаются сейчас. В первую очередь, это борьба за чистый воздух в Улан-Удэ и строительство дамбы.

Напомним, владыка Иосиф прибыл в Улан-Удэ из Симбирской митрополии Ульяновской области. Он родом из Подмосковья, в 24 года окончил Московскую духовную семинарию, служит уже 40 лет. Сначала был священником на малой родине, затем в Ярославле, потом — на Дальнем Востоке, в Еврейской автономной области. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
администрацияУУ Улан-Удэ епархия
 
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