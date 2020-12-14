В Саянске в честь умершего от коронавируса врача назовут улицу

В планах также – установить в городе памятный знак. Предполагаемое место расположения – в районе перекрёстка проспекта Ленинградского и улицы, которой будет присвоено имя Нуриахметовой. Проект разработал саянский художник Николай Скареднев. По замыслу, знак будет посвящен не только Вере Николаевне, но и всем медицинским работникам, ведущим борьбу с инфекцией. На нём планируется разместить надпись «Славы и памяти достойны», барельеф образа Веры Нуриахметовой, а также изображение врача в защитном костюме.





В городе Саянск Иркутской области улице присвоят имя врача Василы Карамовны Нуриахметовой. Об этом ходатайствовал коллектив Саянской городской больницы, сообщили в администрации Саянска.Члены городской комиссии по топонимике инициативу поддержали. Большинством голосов решено, что имя доктора должна носить улица, ведущая к больнице, в которой она долгие годы заведовала педиатрическим отделением – сейчас эта улица носит название Советской Армии.С начала пандемии в Иркутской области от коронавируса скончались 13 медиков. В их числе Васила Карамовна Нуриахметова, заведующая педиатрическим отделением областной Саянской городской больницы.Васила Карамовна родилась 6 ноября 1958 года. В 1982 году окончила Омский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия». В Саянской городской больнице работала с 1989 года в должности врача-ординатора педиатрического отделения, а с 1998 года была назначена на должность заведующей педиатрическим отделением.За время работы награждалась почётными грамотами учреждения; почётной грамотой и благодарностью мэра города Саянска. Являлась членом ассоциации врачей-педиатров Иркутской области, была почётным донором России. Была награждена почётной грамотой министерства здравоохранения и социального развития России за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд.В Саянске её звали Вера Николаевна, – говорят, когда-то, приехав в Саянск, она сама попросила так себя называть. Все привыкли к этому имени. Доктор Вера. Её знали, любили, ценили как настоящего профессионала и благодарили за спасенное здоровье и жизни детей.- Всю свою профессиональную жизнь – 31 год – Вера Николаевна посвятила охране здоровья детей, – говорит главный врач городской больницы Жанна Шульгина. – Пройдя путь от врача-ординатора до заведующей педиатрическим отделением, она внесла большой личный вклад в практику детского здравоохранения города и региона. За годы работы проявила себя как инициативный, энергичный руководитель, высококвалифицированный специалист, пользующийся заслуженным уважением у населения города и в своем коллективе. Настоящий человек слова и дела. Сейчас медицинские работники ведут фактически военные действия – против инфекции. И несут потери. Уход Веры Николаевны – тяжёлая, невосполнимая потеря для всех нас.- Жить на работе, гореть на работе – это о ней, о нашей Вере Николаевне, – говорит член профсоюзного комитета больницы Татьяна Гаврилович. – Она буквально жила в отделении. А какие праздники организовывала для ребятишек – ведь в больнице у детей не много радости. Много времени посвящала малышам, оставшимся без родителей, которые проходят через отделение. Работа с опёкой, дальнейшее устройство таких ребят – на все это она не жалела сил. И отогревала их теплом своей души.- Увековечить её имя, сделать так, чтобы она всегда жила в памяти города и горожан – наш долг, – говорит мэр Олег Боровский. – Вера Николаевна – настоящий врач, настоящий человек.