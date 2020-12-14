 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 декабря

13 декабря

Популярное

Жителям Бурятии рассказали, как выбрать мандарины

Жителям Бурятии рассказали, как выбрать мандарины
Общество,  Фото:pixabay.com
Мандарины содержат большое количество витаминов и антиоксидантов

В преддверии новогодних праздников управление Роспотребнадзора по Бурятии дало рекомендации, как выбрать самые «праздничные» фрукты – мандарины.

Мандарины содержат большое количество витаминов и антиоксидантов, их можно назвать настоящей «кладовой здоровья».

- В мандаринах полностью отсутствуют нитраты. Лимонная кислота, входящая в его состав, нейтрализует вредные соединения, являясь природным «противоядием». В мандаринах полезна не только мякоть, но и кожура, а также белая сеточка. Кожура богата эфирными маслами, а также органическими кислотами и флавоноидами. Полезные свойства мякоти солнечных фруктов полностью сохраняются при транспортировке. Мякоть мандарина состоит на 87 % из воды, еще 7 % приходится на сахар (недаром фрукт такой сладкий), остальное – это кислоты, пектиновые вещества, минеральные соли, гликозиды, эфирные масла и витамины. В мандаринах особенно много аскорбиновой кислоты, что характерно для цитрусовых. Мандарины богаты витаминами группы B, P, K, D, - отметили специалисты.

Мандариновый сок содержит минералы, кальций, магний и калий. Кроме того, мандарины — это отличный антидепрессант. «Не только вкус, но и цвет, и аромат вызывают ассоциации с праздником, способны поднимать настроение и «лечить» плохое настроение», - добавили в ведомстве.

Как выбрать

Выбирать следует красивые плоды, с ровной кожицей, без гнили и пятнышек. Помните, что спелые фрукты долго не хранятся. Если вы купили их заранее, то постарайтесь хранить их правильно. Для этого нужно натереть кожицу растительным маслом и поместить фрукты в специальный отсек холодильника и держать при температуре +6 градусов. Очень важен уровень влажности, нельзя дать им засохнуть. Обязательно снимите с мандаринов полиэтиленовый пакет и поместите их в сетку. Если на веточках есть листочки, не обрывайте их, так фрукты дольше хранятся.

- Цедру импортных апельсинов и мандаринов нужно выбрасывать, и после этого тщательно мыть руки, потому что все цитрусовые проходят обязательную обработку перед транспортировкой сернистыми соединениями (так называемая сульфитация), которые вызывают астматический компонент, - предупредили в Роспотребнадзоре.

Бумага, в которую заворачивают цитрусовые и остальные импортные овощи и фрукты, пропитывают специальным составом, препятствующим образованию гнили и плесени. Тару под фрукты обрабатывают антисептиком, который может попасть и на фрукты. Поэтому перед едой фрукты из магазина следует мыть тёплой водой с мылом.
Роспотребнадзор фрукты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии проверят дебоширов и алкоголиков
В Бурятии проверят дебоширов и алкоголиков
Общество, 14.12.2020
Операция «Быт-2020» стартовала в Бурятии
В Саянске в честь умершего от коронавируса врача назовут улицу
В Саянске в честь умершего от коронавируса врача назовут улицу
Общество, 14.12.2020
Васила Карамовна 31 год посвятила охране здоровья детей
Мэр Улан-Удэ и митрополит Иосиф договорились о горсаде
Мэр Улан-Удэ и митрополит Иосиф договорились о горсаде
Общество, 14.12.2020
Городская администрация и епархия будут работать «тесно и в плотном контакте»
Жителям Бурятии рассказали, как выбрать мандарины
Жителям Бурятии рассказали, как выбрать мандарины
Общество, 14.12.2020
Мандарины содержат большое количество витаминов и антиоксидантов
«Наш труд – источник света и тепла»
«Наш труд – источник света и тепла»
Общество, 14.12.2020
О своей трудовой деятельности с редакцией «Байкал-Daily» поделился начальник смены турбинного цеха ТЭЦ-1 Роман Сташкевич
Театрам Бурятии нужно выполнить одно условие
Театрам Бурятии нужно выполнить одно условие
Общество, 14.12.2020
В Бурятии официально дано поручение о скором открытии театров
Цена на новогодние ёлки в Бурятии не выросла
Цена на новогодние ёлки в Бурятии не выросла
Общество, 14.12.2020
За самостоятельную рубку деревьев предусмотрен штраф или уголовная ответственность
Рисунок юной жительницы Бурятии станет новогодней открыткой
Рисунок юной жительницы Бурятии станет новогодней открыткой
Общество, 14.12.2020
Юная жительница республики стала победительницей всероссийского детского конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы»
В Улан-Удэ на площади Советов произошёл акт вандализма
В Улан-Удэ на площади Советов произошёл акт вандализма
Общество, 14.12.2020
Вандалы сломали рог символу Нового года
Бурятские артисты вышли в финал шоу «Большой балет»
Бурятские артисты вышли в финал шоу «Большой балет»
Общество, 14.12.2020
Выступление артистов Бурятского театра оперы и балета жюри оценило положительно
В Улан-Удэ машина гражданина Монголии стала федеральной собственностью
В Улан-Удэ машина гражданина Монголии стала федеральной собственностью
Общество, 14.12.2020
Автомобиль гражданина Монголии конфисковал суд
Братск отметил 65-й день рождения
Общество, 14.12.2020
Братчане считают, что второго города с такой историей нет
Бурятия улучшила свои позиции на «карте» коронавируса
Бурятия улучшила свои позиции на «карте» коронавируса
Общество, 14.12.2020
Бурятия находится в «светло-жёлтой» зоне по распространённости COVID-19
В Бурятии ситуация с коронавирусом остаётся стабильной
В Бурятии ситуация с коронавирусом остаётся стабильной
Общество, 14.12.2020
На Улан-Удэ приходится более половины случаев заражения ковидом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^