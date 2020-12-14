Жителям Бурятии рассказали, как выбрать мандарины

Мандарины содержат большое количество витаминов и антиоксидантов
В преддверии новогодних праздников управление Роспотребнадзора по Бурятии дало рекомендации, как выбрать самые «праздничные» фрукты – мандарины.
Мандарины содержат большое количество витаминов и антиоксидантов, их можно назвать настоящей «кладовой здоровья».
- В мандаринах полностью отсутствуют нитраты. Лимонная кислота, входящая в его состав, нейтрализует вредные соединения, являясь природным «противоядием». В мандаринах полезна не только мякоть, но и кожура, а также белая сеточка. Кожура богата эфирными маслами, а также органическими кислотами и флавоноидами. Полезные свойства мякоти солнечных фруктов полностью сохраняются при транспортировке. Мякоть мандарина состоит на 87 % из воды, еще 7 % приходится на сахар (недаром фрукт такой сладкий), остальное – это кислоты, пектиновые вещества, минеральные соли, гликозиды, эфирные масла и витамины. В мандаринах особенно много аскорбиновой кислоты, что характерно для цитрусовых. Мандарины богаты витаминами группы B, P, K, D, - отметили специалисты.
Мандариновый сок содержит минералы, кальций, магний и калий. Кроме того, мандарины — это отличный антидепрессант. «Не только вкус, но и цвет, и аромат вызывают ассоциации с праздником, способны поднимать настроение и «лечить» плохое настроение», - добавили в ведомстве.
Как выбрать
Выбирать следует красивые плоды, с ровной кожицей, без гнили и пятнышек. Помните, что спелые фрукты долго не хранятся. Если вы купили их заранее, то постарайтесь хранить их правильно. Для этого нужно натереть кожицу растительным маслом и поместить фрукты в специальный отсек холодильника и держать при температуре +6 градусов. Очень важен уровень влажности, нельзя дать им засохнуть. Обязательно снимите с мандаринов полиэтиленовый пакет и поместите их в сетку. Если на веточках есть листочки, не обрывайте их, так фрукты дольше хранятся.
- Цедру импортных апельсинов и мандаринов нужно выбрасывать, и после этого тщательно мыть руки, потому что все цитрусовые проходят обязательную обработку перед транспортировкой сернистыми соединениями (так называемая сульфитация), которые вызывают астматический компонент, - предупредили в Роспотребнадзоре.
Бумага, в которую заворачивают цитрусовые и остальные импортные овощи и фрукты, пропитывают специальным составом, препятствующим образованию гнили и плесени. Тару под фрукты обрабатывают антисептиком, который может попасть и на фрукты. Поэтому перед едой фрукты из магазина следует мыть тёплой водой с мылом.
Жителям Бурятии рассказали, как выбрать мандарины
Общество, Фото:
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