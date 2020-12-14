«Наш труд – источник света и тепла»

Все мы привыкли, что зимой дома всегда жарко греют батареи, а в комнатах светят красивые люстры. Но не все понимают, что всё это зависит от бесперебойной работы главных «сердец» города – это ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. За сложными и «невидимыми» процессами стоит труд простых рабочих, и каждый из них чётко и профессионально выполняет свои обязанности. О своей трудовой деятельности с редакцией «Байкал-Daily» поделился начальник смены турбинного цеха ТЭЦ-1 Роман Сташкевич
Ответственный и важный процесс
До того, как связать свою жизнь с ТЭЦ, Роман Сташкевич, автомеханик по профессии, несколько лет трудился в автосервисе. Но со временем пришло понимание: я могу делать нечто большее, чем просто заниматься ремонтом автомобилей, и принял твёрдое решение – уйти в энергетику.
Роман пришёл на ТЭЦ-1 в далёком теперь 2008 году слесарем 4 разряда в турбинный цех. И с того момента началась его работа на станции.
Первое впечатление – на станции было очень шумно: от непрерывной работы всех агрегатов и систем, да и сам цех вначале показался огромным.
- Когда я устроился в цех, я уже был подготовлен к работе с системами и механизмами, - рассказывает Роман Сташкевич. - Начинал я дежурным слесарем, затем был назначен машинистом третьей турбины 4 разряда в части среднего давления, спустя некоторое время стал машинистом 6 разряда в части высокого давления, старшим машинистом, и, наконец, с 2014 года работаю начальником смены турбинного цеха. Сейчас я на подмене, то есть выхожу с ребятами из всех четырёх смен, переходя из смены в смену.
Надо сказать, обязанности начальника смены весьма обширны и ответственны – это контроль всех параметров систем и процессов, происходящих в турбинном цехе, при выработке электрической и тепловой энергии, подаче горячего водоснабжения на объекты города, а также контроль персонала, чтобы каждый сотрудник качественно выполнял свои обязанности.
Выработка и подача тепла – это безусловно, сложный технологический процесс, и рядовым потребителям его не так-то просто объяснить. Если кратко, с наступлением холодов в турбинном цехе увеличивается температура теплоносителя, потому и растёт нагрузка на все агрегаты и теплосети. Но при возникновении каких-либо непредвиденных ситуаций работники станции оперативно устраняют последствия, чтобы не допустить понижения температуры в домах горожан.
Больше, чем коллеги
Как подчёркивает Роман Сташкевич, коллектив в турбинном цехе сплочённый, дружный, все ребята отзывчивые, готовые поддержать в любой ситуации – и грамотным советом, и конкретным делом. Потому общение с коллегами – неотъемлемая часть жизни каждого из работников и в нерабочее время.
- Ребята и в выходные готовы приехать, помочь мне, где-то я им с радостью помогу, можно сказать, мои ребята – это больше, чем просто коллеги, это верные и незаменимые друзья, - с гордостью говорит Роман Сташкевич. – Потому станция со временем стала, можно сказать, неотъемлемой частью моей жизни. 12 лет отдано предприятию, здесь прошла вся моя трудовая жизнь. И я уже не представляю себя вне станции.
И самые тёплые пожелания – коллегам в преддверии профессионального праздника – чтобы все были здоровы, сохраняли оптимизм и веру в лучшее, несмотря на обстоятельства.
- Наш коллектив сплочённый, и нам все задачи по плечу, - говорит Роман Сташкевич. - Всех коллег-энергетиков поздравляю с профессиональным праздником, желаю вам здоровья, счастья, успехов в нашем благородном труде. А он, без преувеличения, источник света и тепла, ведь мы работаем на благо жителей нашего города.
«Наш труд – источник света и тепла»
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