В Улан-Удэ пробегут карнавальный забег на лыжах

Преодолевшие 2021 метр получат подарки и призы



31 декабря в Улан-Удэ в парке имени Жанаева на освещённой лыжной трассе состоится новогодний лыжный забег в карнавальных костюмах на 2021 метр. В карнавальном забеге могут принять участие все желающие.



Участие в мероприятии бесплатное, обязательно лишь наличие карнавального костюма или элементов карнавального костюма, а также предварительная регистрация. Для регистрации необходимо подать заявку, в которой указывается ФИО участника, дата рождения и карнавальный костюм. Регистрация нужна для подсчёта участников и определения количества подарков.



В карнавальном забеге не будет победителей. Главное – прийти в карнавальном костюме и пройти по лыжному кругу. Всех участников забега наградят новогодними подарками и памятными призами при пересечении линии финиша. Однако организаторы не несут ответственность за невручение подарка незарегистрированному участнику забега.



Расписание



17:50-18:00 – подготовка к забегу

18:00 - старт забега

18:15-18:20 - раздача подарков



В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией на мероприятии обязательно наличие индивидуальных масок и соблюдение дистанции у всех участников. Об этом сообщает паблик карнавального забега.



Возрастное ограничение 0+

