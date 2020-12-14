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В Улан-Удэ пробегут карнавальный забег на лыжах

В Улан-Удэ пробегут карнавальный забег на лыжах
Общество,  Фото:pixabay.com
Преодолевшие 2021 метр получат подарки и призы

31 декабря в Улан-Удэ в парке имени Жанаева на освещённой лыжной трассе состоится новогодний лыжный забег в карнавальных костюмах на 2021 метр. В карнавальном забеге могут принять участие все желающие.

Участие в мероприятии бесплатное, обязательно лишь наличие карнавального костюма или элементов карнавального костюма, а также предварительная регистрация. Для регистрации необходимо подать заявку, в которой указывается ФИО участника, дата рождения и карнавальный костюм. Регистрация нужна для подсчёта участников и определения количества подарков.

В карнавальном забеге не будет победителей. Главное – прийти в карнавальном костюме и пройти по лыжному кругу. Всех участников забега наградят новогодними подарками и памятными призами при пересечении линии финиша. Однако организаторы не несут ответственность за невручение подарка незарегистрированному участнику забега.

Расписание

17:50-18:00 – подготовка к забегу
18:00 - старт забега
18:15-18:20 - раздача подарков

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией на мероприятии обязательно наличие индивидуальных масок и соблюдение дистанции у всех участников. Об этом сообщает паблик карнавального забега.

Возрастное ограничение 0+
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