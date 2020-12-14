Преодолевшие 2021 метр получат подарки и призы
31 декабря в Улан-Удэ в парке имени Жанаева на освещённой лыжной трассе состоится новогодний лыжный забег в карнавальных костюмах на 2021 метр. В карнавальном забеге могут принять участие все желающие.
Участие в мероприятии бесплатное, обязательно лишь наличие карнавального костюма или элементов карнавального костюма, а также предварительная регистрация. Для регистрации необходимо подать заявку, в которой указывается ФИО участника, дата рождения и карнавальный костюм. Регистрация нужна для подсчёта участников и определения количества подарков.
В карнавальном забеге не будет победителей. Главное – прийти в карнавальном костюме и пройти по лыжному кругу. Всех участников забега наградят новогодними подарками и памятными призами при пересечении линии финиша. Однако организаторы не несут ответственность за невручение подарка незарегистрированному участнику забега.
Расписание
17:50-18:00 – подготовка к забегу
18:00 - старт забега
18:15-18:20 - раздача подарков
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией на мероприятии обязательно наличие индивидуальных масок и соблюдение дистанции у всех участников. Об этом сообщает паблик карнавального забега.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ пробегут карнавальный забег на лыжах
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Во избежание гибели собаке ампутировали лапу
В музее Новоселенгинска покажут экспозицию о связи А.С. Пушкина с декабристским движением
Победители получат по 100 тысяч рублей
Для подготовки к конкурсу используется новая уникальная полоса препятствий
Победителям «Новогоднего креатива» вручат памятные подарки
Конкурс национальных инструментов состоялся в Иркутской области в онлайн-формате
Учреждение выиграло ежегодный конкурс министерства культуры РФ
Борицы из БГСХА завоевали три «бронзы» юниорских соревнований в Смоленске
У неё два «золота»: в дисциплине спринт и в масс-старте
Также у сборной республики 2 «серебра» и «бронза» командных соревнований
Сборная уступила команде Санкт-Петербурга
«Золото» у Бато Бадархаева, Кристины Новокрещенных и Дарьи Ербаевой
В рейтинг вошли два иркутских университета
Рейды продолжаются по всей республике
Награды получили медики и работники различных отраслей