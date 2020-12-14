Цена на новогодние ёлки в Бурятии не выросла

За самостоятельную рубку деревьев предусмотрен штраф или уголовная ответственность



В этом году продажа деревьев для новогодних праздников в Бурятии начинается традиционно с 15 декабря. Республиканское агентство лесного хозяйства провело четыре аукциона на заготовку новогодних деревьев. Сейчас проводится работа по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений с 10 учреждениями и индивидуальными предпринимателями, сообщили в агентстве лесного хозяйства.



Порядок заготовки деревьев хвойных пород остался прежним. Право на заготовку новогодних деревьев имеют только юридические лица или индивидуальные предприниматели по результатам аукциона. Новогодние деревья, как правило, вырубают в местах, где необходимо проводить лесохозяйственные противопожарные мероприятия, например, при расчистке ранее существующих противопожарных разрывов или под линиями электропередач.



В прошлом году средняя цена сосен при реализации составила от 350 рублей за полутораметровое дерево, и около 500 рублей за трёхметровое. В этом году цены останутся в прежних границах, заверили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Новогодние деревья можно приобрести в 15 районах республики: Баргузинском, Хоринском, Муйском, Еравнинском, Кижингинском, Джидинском, Заиграевском, Мухоршибирском, Бичурском, Кабанском, Иволгинском, Курумканском, Кяхтинском, Тарбагатайском, Северо-Байкальском.



По городу Улан-Удэ новогодние деревья будет продавать АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов».



- Хочу предупредить жителей Бурятии, желающих самостоятельно отправиться в лес и срубить любую понравившуюся ель или молодое хвойное дерево для новогоднего праздника. Размер вреда от незаконной рубки одного хвойного дерева на территории лесного фонда составляет от 600 до 5 000 рублей. Ущерб в декабре-январе, в соответствии с постановлением правительства Бурятии, увеличивается в два раза. Кроме возмещения вреда, нарушитель должен уплатить штраф в размере от 3 000 рублей. Если нанесённый лесному фонду вред составит свыше 5 000 рублей, то за это предусмотрена уже уголовная ответственность. В новогодний период хвойные молодняки охраняются особо тщательно, - рассказал заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Виктор Томин.



Также в предновогодний период организовано дежурство на дорогах общего пользования. Начиная с 15 декабря, проводятся круглосуточные рейды по охране хвойных молодняков и рейды, с целью выявления и пресечения нарушений лесного законодательства.



В прошлом году в Бурятии было выявлено 10 фактов незаконной рубки деревьев для новогодних праздников. Ущерб составил почти 13 тысяч рублей. Больше жителей республики решили приобрести «легальное» дерево для праздника. Всего в прошлом году было продано почти пять тысяч деревьев.





