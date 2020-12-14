Студентки из Бурятии стали призёрами борцовского первенства России

Борицы из БГСХА завоевали три «бронзы» юниорских соревнований в Смоленске



Три бронзовых медали завоевали студентки Бурятской сельхозакадемии на первенстве России по вольной борьбе среди юниорок U-21. Соревнования среди женщин прошли с 10 по 13 декабря в Смоленске.



Бронзовыми призёрами стали студентки агрономического факультета Аяна Ухеева в весовой категории до 50 кг и Кристина Тамразян в весовой категории до 62 кг, а также студентка агротехнического колледжа Мунсэл Цыденова в весовой категории до 55 кг. Аяна Ухеева и Мунсэл Цыденова представляли Бурятию, Кристина Тамразян – Иркутскую область.



Отметим, что в первенстве России по женской борьбе среди юниорок до 21 года в Смоленске приняли участие 157 спортсменок из 28 регионов страны. Были разыграны 10 комплектов наград. Об этом сообщает пресс-служба БГСХА.

