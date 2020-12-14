В Улан-Удэ машина гражданина Монголии стала федеральной собственностью

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Автомобиль гражданина Монголии конфисковал суд



Суд конфисковал у гражданина Монголии автомобиль, временно ввезённый в Россию и выставленный в Улан-Удэ на продажу, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



Гражданин Монголии ввёз автомобиль «Toyota Gaia» в 2017 году через пункт пропуска МАПП Кяхта по процедуре временного ввоза, срок которого истёк летом 2018 года. В установленный законом срок иностранец не вывез автомобиль и не продлил срок временного ввоза. В 2019 году мужчина выставил машину на продажу в Улан-Удэ.



Бурятская таможня изъяла автомобиль и возбудила в отношении гражданина Монголии дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.18 КоАП РФ «Нарушение сроков временного ввоза транспортных средств». По решению суда автомобиль был конфискован и обращён в федеральную собственность.



- Путём продажи или передачи временно ввезённых автомобилей, зарегистрированных на территории иностранных государств, автовладельцы пытаются избежать уплаты таможенных пошлин и налогов. При этом новый собственник может в итоге оказаться без денег и без автомобиля, - пояснил заместитель начальника Бурятской таможни Александр Мартынов.







