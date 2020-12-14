Братск отметил 65-й день рождения

Братчане считают, что второго города с такой историей нет



12 декабря город Братск отметил 65-й День рождения. Ограничительные меры не позволили отметить праздник с размахом, торжественные мероприятия прошли онлайн. С юбилеем Братск поздравили руководство города и Иркутской области, творческие коллективы, учреждения культуры, ветераны. Братчане всех возрастов говорили тёплые слова, пели песни и танцевали. Посмотреть праздничный онлайн-марафон можно на сайте администрации Братска.



- Нет на Земле второго города с такой уникальной историей. И вряд ли его легендарное прошлое повторится где-нибудь ещё. Братск — единственный город пяти ударных комсомольских строек, которые сделали его знаменитым на весь мир: ГЭС, Братский лесопромышленный комплекс, алюминиевый завод, город Братск и ЛЭП-500, - отметил мэр Братска Сергей Серебренников.





