Бурятские водолазы отрабатывают экстремальные погружения

Водолаз-спасатель Сергей Топал добавляет, что подобные командировки очень важны для наработки опыта и улучшения работы спасателей под водой.





Группа водолазов Бурятской республиканской поисково-спасательной службы проводит сбор на озере Гусиное, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.В планах – отработка спасения «аварийного» водолаза, подводное ориентирование, работа с подъёмными механизмами.- Наши погружения проводятся в условиях достаточно экстремальных, при минусовых температурах воздуха, в пробуренную водолазами майну. Такие сборы позволяют научить водолазов-спасателей погружаться при низких температурах воды и воздуха в «сухих» костюмах, - рассказывает с места событий водолаз Андрей Шубин.