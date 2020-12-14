Бурятские водолазы отрабатывают экстремальные погружения

Учение проходят на озере Гусиное
Группа водолазов Бурятской республиканской поисково-спасательной службы проводит сбор на озере Гусиное, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В планах – отработка спасения «аварийного» водолаза, подводное ориентирование, работа с подъёмными механизмами.
- Наши погружения проводятся в условиях достаточно экстремальных, при минусовых температурах воздуха, в пробуренную водолазами майну. Такие сборы позволяют научить водолазов-спасателей погружаться при низких температурах воды и воздуха в «сухих» костюмах, - рассказывает с места событий водолаз Андрей Шубин.
Водолаз-спасатель Сергей Топал добавляет, что подобные командировки очень важны для наработки опыта и улучшения работы спасателей под водой.
Учение проходят на озере Гусиное
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