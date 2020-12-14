В Улан-Удэ отец не оформил «долю» на детей

Суд удовлетворил иск.







Жительница Улан-Удэ обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении жилищных прав её детей при использовании средств материнского капитала.Установлено, что женщина ранее состояла в браке, имеет двоих детей.По закону жилое помещение, приобретённое с использованием средств материнского капитала, оформляется в общую собственность родителей и детей с определением размера долей по соглашению.Бывший муж заявительницы не принимал мер к оформлению недвижимости, приобретённой с использованием материнского капитала, в общую долевую собственность.- В связи с этим прокурор Советского района Улан-Удэ обратился в суд с иском о прекращении права собственности гражданина на жилое помещение и признании права общей долевой собственности на жилое помещение бывшими супругами и их детьми, определив каждому по 1/4 доли, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.