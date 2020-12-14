Север Бурятии наказали за медлительность

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Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Органы местного самоуправления несвоевременно направили сведения о муниципальных правовых актах

Северобайкальская межрайонная прокуратура выявила нарушения законодательства о ведении регистра муниципальных нормативных правовых актов в деятельности органов местного самоуправления.

Администрациями четырёх поселений - «Куморское эвенкийское», «Янчукан», «Новый Уоян», «Кичера» несвоевременно предоставлены в администрацию главы Бурятии и правительства республики сведения о принятии муниципальных правовых актов.

Главам администраций внесено четыре представления, по результатам рассмотрения которых три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
прокуратура
 
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