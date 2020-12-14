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В Улан-Удэ уклонист получил «условку» за взятку

В Улан-Удэ уклонист получил «условку» за взятку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Также за взятку привлечены сотрудник военкомата и посредник

20-летний житель Улан-Удэ признан виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий» и преступления по ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы».

Установлено, что молодой человек с ноября 2019 года по май 2020 года через посредника дважды передал денежную взятку должностному лицу военного комиссариата для незаконного освобождения от призыва на военную службу. Парень уклонялся от прохождения службы при отсутствии законных оснований, без уважительных причин не являлся на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии.

Суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 15 тысяч рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.

Советским районным судом Улан-Удэ сотрудник военкомата и посредник также привлечены к уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
прокуратура
 
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