Заслуженная артистка Бурятии представит видеочитку

В читке заняты: народная артистка России Нина Туманова, заслуженные артисты Бурятии Алена Байбородина, Кристина Баженова, Александр Кузнецов, актеры Лиана Щетилина, Елизавета Михайлова, Роман Гаврилов, Иван Бузунов, Артур Шувалов, Дмитрий Тарбеев, Александр Фатеев, Владимир Барташевич и Полина Николайчук, сообщили в пресс-службе театра.







15 декабря в социальных сетях Государственного русского драматического театра имени Бестужева состоится премьера видеочитки пьесы современного российского драматурга Алины Журиной «Ксюша постоянно курит», режиссёром которой стала заслуженная артистка Бурятии Алена Байбородина.Пьеса «Ксюша постоянно курит» вошла во Fringe-программу фестиваля «Любимовка-2018» и вызвала самое бурное обсуждение. Это своего рода мистическая сказка, в которой реальность переплетается со снами, а герои находятся в пограничных состояниях своего сознания.– Я долго искала пьесу, читала, выбирала. И вспомнила, что есть Алина Журина, она приезжала к нам на постановку спектакля «Онегин». Пьеса «Ксюша постоянно курит» написана, как сценарий к фильму. Она сразу попала в меня, совпала и с сегодняшним днём, и с настроением, темой, и с тем ощущением, как мы ежедневно подвергаемся информационным атакам, накручиваем сами себя. Совпала и с моим мироощущением, с тем, что есть жизнь, а есть сны, и неизвестно, где мы проживаем своё настоящее: здесь или там. Нам так интересно знать, что будет после, что мы забываем жить здесь и сейчас, – говорит режиссёр читки, актриса Алена Байбородина.Алина Журина, драматург. Окончила МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности «инженер-геолог», учится в ВГИК (кафедра драматургии, мастерская Аркадия Инина). Участник фестиваля-лаборатории «ЗА! ТЕКСТ-2016», фестиваля молодой драматургии «Любимовка-2016» и «Любимовка-2018», фестиваля перформативного искусства в Минске Performensk-2018. Работала на проектах «Копы в огне», «Норманск», Cargo Moscow и других. С пьесой «Когда я потерялся в Ашане» вошла в лонг-лист конкурса «Ремарка 2018». Сценарист телеканала 2х2.