Профилактическая акция прошла Турунтаевской школе
В Прибайкальском районе Бурятии прошла профилактическая акция «Будь бдителен!». В рамках акции сотрудники полиции посетили самую большую школу района - Турунтаевскую, где провели разъяснительные беседы с педагогами и техническим персоналом о том, как не стать жертвой мошенников.
На мероприятии присутствовала член общественного совета Наталия Глебова.
Оперуполномоченные рассказали, как мошенники под предлогом возникших проблем с банковским счётом, выигрыша приза или оказания платной услуги, например, приобретения товаров и услуг по значительно сниженной цене, в том числе в рассрочку, вынуждают перевести на их счета деньги. А после получения денег перестают отвечать на звонки.
Сотрудники органов внутренних дел порекомендовали не доверять звонкам с незнакомых номеров, ни в коем случае не передавать никому свои личные данные и сведения о счетах и банковских картах и, тем более, проводить какие-либо операции по переводу денег с помощью электронных сервисов.
В этот же день инспектор по делам несовершеннолетних и инспектор по пропаганде подразделения ГИБДД провели профилактические беседы со старшеклассниками этой школы - о том, как вести себя в школе, на дороге, раздали буклеты «Безопасный интернет – детям». Полицейские ещё раз напомнили о безопасном поведении в интернет-пространстве, о том, что не нужно использовать чужие фотографии на своих страничках, а также об отсутствии необходимости чрезмерно распространять информацию о себе в социальных сетях.
Всего профилактическими мероприятиями в этот день было охвачено более 150 человек. Всем участникам розданы памятки и информационные буклеты.
Сотрудники полиции надеются, что проведённые мероприятия будут полезными и помогут избежать различных неприятностей, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Педагогам школы в Бурятии напомнили о бдительности
Общество, Фото:
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