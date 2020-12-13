В Улан-Удэ за водителями, проезжающими на «красный», следят камеры









В Улан-Удэ установлены 10 автоматизированных комплексов, фиксирующих проезд на запрещающий сигнал светофора. На своей странице в Instagram дорожные полицейские опубликовали два таких случая.- Госавтоинспекция напоминает, что проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика влечёт наложение административного штрафа в размере 1000 рублей, - отметили в УГИБДД по Бурятии.В случае повторного нарушения - штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.Водителей призвали быть внимательными и соблюдать ПДД.