В Улан-Удэ за водителями, проезжающими на «красный», следят камеры

В городе установлено 10 таких комплексов
В Улан-Удэ установлены 10 автоматизированных комплексов, фиксирующих проезд на запрещающий сигнал светофора. На своей странице в Instagram дорожные полицейские опубликовали два таких случая.
- Госавтоинспекция напоминает, что проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика влечёт наложение административного штрафа в размере 1000 рублей, - отметили в УГИБДД по Бурятии.
В случае повторного нарушения - штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.
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